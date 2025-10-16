Сирийският президент намекнал на Путин, че иска руски войски по границата с Израел

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа, който вчера бе на първото си посещение в Москва след встъпването си в длъжност, е поставил въпроса за подкрепата на Русия, за да се противопостави на израелските искания за по-широка демилитаризирана зона в Южна Сирия, съобщи Ройтерс. Според източници на агенцията сирийският лидер може да повдигне и въпроса за преразпределянето на руската военна полиция като гарант срещу по-нататъшни израелски набези.

Ахмед ал-Шараа е заявил пред руския президент Владимир Путин, че ще спази всички предишни споразумения с Москва, което е обещание, че двете основни руски военни бази в Сирия - въздушната база Хмеймим в сирийската провинция Латакия и военноморската база в Тартус на брега, остават. Русия има военно присъствие и на летище Камишли – в североизточната част на страната, близо до границите с Турция и Ирак.

"Има двустранни отношения и общи интереси, които ни свързват с Русия, и ние уважаваме всички споразумения, сключени с нея. Работим по предефиниране на характера на отношенията с Русия“, каза Шараа на арабски пред Путин.

Путин му върнал жеста, че Москва е готова да направи всичко възможно, за да осъществи това, което той нарече "много интересни и полезни начала", обсъдени между двете страни за подновяването на отношенията.

Шараа, който някога е бил начело на сирийския клон на Ал Кайда и който в края на миналата година свали от власт своя предшественик Башар ал-Асад, близък съюзник на Русия, говори в началото на преговорите в Кремъл с Путин.

Сирийският лидер се надявал да получи икономически отстъпки от Русия, включително възобновяване на доставките на пшеница при изгодни условия и компенсации за военни щети, коментира Ройтерс.

Руският вицепремиер Александър Новак е посочил след преговорите, че Москва е готова да работи по петролни проекти в Сирия и да й помогне да възстанови енергийната, железопътната и друга инфраструктура, унищожена по време на годините на гражданската война.

Сирийските власти търсят гаранции, че Русия няма да помогне за превъоръжаването на остатъците от силите на Асад.

ОЩЕ СДЕЛКИ

Русия използва военната си мощ, за да подкрепи Асад в продължение на години срещу сирийските бунтовници, които дойдоха на власт през декември м.г., водени от Шараа. Тогава Москва предостави убежище на Асад и семейството му.

Според руските медии семейство Асад сега живее дискретно в Москва.

Два сирийски източника са коментирали пред Ройтерс, че Шараа ще използва преговорите, за да поиска официално от Москва да предаде Асад, за да бъде съден за престъпления срещу сирийците.

Русия се гордее с това, че може да защити своите чуждестранни съюзници, и е малко вероятно да се съгласи да предаде Асад на Дамаск. Лавров заяви в понеделник, че Русия е предоставила убежище на Асад, защото животът му е бил застрашен.



