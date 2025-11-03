Силен трус със загинали и ранени в Афганистан, разлюля и в Камчатка

Седем души загинаха, а около 150 бяха ранени след мощно земетресение с магнитуд 6.3, разтърсило Северен Афганистан, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Геофизичният институт на САЩ съобщи, че епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф, с население близо 523 000 души, а огнището - на дълбочина 28 километра. Данните за жертвите се основават на съобщения от болници към настоящия момент.

Земетресение с магнитуд 5.6 беше регистрирано днес и близо до бреговете на руския полуостров Камчатка, съобщи БТА. Епицентърът на земетресението е на 397 км от град Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 42,5 км.

Засега няма издадено предупреждение за цунами.