Силен трус със загинали и ранени в Афганистан, разлюля и в Камчатка

Седем души загинаха, а около 150 бяха ранени след мощно земетресение с магнитуд 6.3, разтърсило Северен Афганистан, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.
Геофизичният институт на САЩ съобщи, че епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф, с население близо 523 000 души, а огнището - на дълбочина 28 километра. Данните за жертвите се основават на съобщения от болници към настоящия момент.
Земетресение с магнитуд 5.6 беше регистрирано днес и близо до бреговете на руския полуостров Камчатка, съобщи БТА. Епицентърът на земетресението е на 397 км от град Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 42,5 км.
Засега няма издадено предупреждение за цунами.
