Си Дзинпин обещал да не завладява Тайван, докато Тръмп е на власт... твърди Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че китайският лидер Си Дзинпин му е обещал да не завладява Тайван, докато Тръмп е на власт, заяви американският държавен глава в интервю за Fox News.

"Той ми каза: "Никога няма да направя това, докато си президент". Президентът Си ми каза това и аз отговорих: "Добре, оценявам го", твърди американският президент.

Двамата проведоха първия си официален разговор по време на втория мандат на Тръмп през юни. По-рано през април Тръмп каза, че китайският президент му се е обадил, но не уточни кога точно се е случило това.

Китай приема Тайван за своя територия и се зарече да се "обедини" с управлявания по демократичен начин остров - дори със сила, ако трябва. Тайван категорично се противопостави на претенциите за суверенитет от страна на Китай, припомня Ройтерс.

Вчера китайското посолство във Вашингтон описа темата "Тайван" като "най-важния и чувствителен въпрос" в отношенията между Вашингтон и Пекин. Въпреки че Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, САЩ - както повечето страни – не поддържат официални дипломатически връзки с острова, отбелязва американската агенция.