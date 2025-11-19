Ще се появи ли военна заплаха между Китай и Япония

Япония и Китай са в ескалиращ спор във връзка с Тайван : Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи посочи, че страната ѝ може да се намеси военно, ако Пекин блокира демократичния остров, пише в. "Франкфуртер Рундшау".

Китайският лидер Си Цзинпин счита Тайван за територия на Китайската народна република, въпреки че комунистически Пекин никога не е управлявал острова. Откакто встъпи в длъжност през 2013 г., Си обмисля идеята за това, което той нарича "обединение", ако е необходимо и със силата на оръжието.

Военна инвазия откъм морето обаче е опасна, тъй като десантът на бреговете на Тайван не би бил лесна работа. След неуспешното светкавично нахлуване на Путин в Украйна, Пекин също преосмисли увереността си в победата. Освен това САЩ са близък съюзник на Тайван. Те законно се ангажираха да се притекат на помощ на островната демокрация, в случай че Пекин атакува. Точният характер на тази помощ – дали Вашингтон ще изпрати сухопътни войски или ще бомбардира китайски градове – обаче умишлено е оставен отворен. Блокадата на острова, от друга страна, която китайският флот вече е тествал няколко пъти по време на маневри , би парализирала напълно Тайван само за две седмици, тъй като островът получава 80% от енергията си от внос. Освен това приблизително 60% от световния товарен трафик преминава през Тайванския проток, отбелязва вестникът.

Новият премиер на Япония предупреди Китай да не атакува Тайван

Япония иска да предотврати подобна блокада на Тайван. Имперският предшественик на съвременна Япония е бил жестока колониална сила , която е завладяла Корея и части от Китай, брутално подчинявайки тяхното население. В Тайван, който обаче пада под властта на Японската империя през 1895 г., окупаторите са се държали сравнително цивилизовано, като са прилагали реформи и са изграждали инфраструктура. Голяма част от това е било направено, за да се отвлече вниманието от престъпленията, извършени в Китай и Корея. Поради това народът на Тайван все още свързва положителни спомени с японския колониален период, който завършва с капитулацията на Токио през 1945 г.

Следвоенната конституция на Япония забранява използването на сила като средство за разрешаване на международни спорове, но закон от 2015 г. – приет, когато менторът на Такаичи, Шиндзо Абе, беше министър-председател – ѝ позволява да упражнява колективна самозащита в определени ситуации, дори ако не е пряко атакувана, посочва "Гардиън".

Япония, която има сили за самоотбрана от края на Втората световна война и е обещала да се бие само ако бъде нападната, вижда Тайван като прецедент. Предшественикът на Санае Такаичи, Шиндзо Абе, който беше убит през 2022 г., беше заявил, че Япония чувства специално задължение към Тайван и следователно ще се намеси, ако Пекин атакува. Такаичи сега пояснява това, казвайки, че китайска атака срещу Тайван може да предизвика разполагането на японските сили за самоотбрана, тъй като конфликтът би представлявал екзистенциална заплаха за Япония, чиито острови са само на 110 км от главния остров на Тайван. Като обявява потенциална интервенция за причина за самоотбрана, Токио не нарушава конституцията си, която позволява военни действия само в този случай, коментира "Франкфуртер Рундшау".

Гневна реакция на Пекин

Китайската реакция започна с вече изтрита публикация в "Екс" от китайския генерален консул в Осака, Сюе Цзян, в която той заплашваше: "Нямаме друг избор, освен да прережем мръсния врат на този, който се нахвърли на нас", което някои интерпретираха като заплаха към Такаичи, отбеляза "Гардиън".

Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство, защити поста на Сюе и призова Япония да "спре да изпраща всякакви погрешни сигнали към сепаратистките сили за независимост на Тайван".

Оттогава всяка от страните съответно привика посланиците на другата , а Пекин издаде официални предупреждения към пътуващи и студенти относно посещението им в Япония. Той твърди, че обществената сигурност в Япония се е влошила и китайски граждани са обект на неуточнени "престъпни деяния".

Китай сега използва силата на портфейлите на своите граждани, отбелязва списание "Тайм", за да засили натиска върху Япония. Китайското посолство в Токио издаде предупреждение за пътуванията до Страната на изгряващото слънце, след като три китайски авиокомпании – Еър Чайна, Чайна Саутърн и Чайна Ийстърн – предложиха на пътниците пълно възстановяване на сумите или безплатни промени в маршрутите за Япония до края на годината.

Ако китайските граждани вземат предвид предупреждението за пътуване, това би могло да окаже значително въздействие върху японската икономика. Според данни на Японската туристическа статистика, близо 7,5 милиона души от континентален Китай са посетили Япония през първите девет месеца на тази година, което представлява почти една четвърт от всички чуждестранни туристи, посочва "Тайм".

Китайските държавни медии посветиха водещи новини и обширно редакционно отразяване на спора, наричайки забележките на Такаичи "опасно провокативни".

Безсрамните изказвания на японския премиер Санае Такаичи по отношение на Тайван не са просто безотговорно размахване на саби; те са ясна предупредителна сигнал, че милитаристките демони на Япония се събуждат отново, коментира китайската новинарска агенция Синхуа.

Нейното явно предложение за възможно военно участие в Тайванския пролив не е изолиран изблик, а най-новият симптом на политически проект, целящ да върне Япония обратно към опасна траектория. Политическото издигане на Такаичи е подхранено от отровната почва на историческия ревизионизъм, подчертава Синхуа. От поставянето под въпрос на декларацията на бившия премиер Томиичи Мураяма от 1995 г., която се счита за върха на извинението на Япония за грешките й преди и по време на Втората световна война, до отричането на клането в Нанкин и прославянето на милитаристки символи, тя се е присъединила към фракции, които отказват да признаят миналата агресия на Япония, отбелязва агенцията.

"Такова светоусещане я прави безчувствена към дълбоката и болезнена съвременна история, която оформя тайванския въпрос, сляпа за престъпленията, които Япония е извършила по време на колониалното си управление над Тайван, и напълно незаинтересована от непоколебимата решимост на 1,4 милиарда китайци да се противопоставят на всякаква външна намеса", посочва Синхуа.

Агенцията подчертава, че още по-тревожно е възраждането на милитаристичното мислене. Подкрепена от ревизионистки фракции, които мечтаят за възстановяване на имперската "слава", Такаичи се втурна да разширява военните амбиции на Япония: налагайки извънредно увеличение на разходите за отбрана, пише Синхуа.

Китайските военни предупредиха, че Япония ще "претърпи смазващо поражение, ако се осмели да се намеси военно“ в конфликт през пролива, и в неделя изпратиха кораб на бреговата охрана край островите Сенкаку, които се управляват от Япония , но Китай претендира и за тях, като ги нарича острови Дяоюйдао.

Пекин реагира незабавно, интерпретирайки думите на Такаичи като "военна заплаха" срещу Китай.

Китайската народна република обаче не може да има реален интерес от война с Япония, тъй като САЩ са отговорни за отбраната на източноазиатската страна от края на Втората световна война. на остров Окинава, с население от 1,5 милиона души и представляващ само 0,6% от сушата на Япония, живеят 80 000 американци , от които 30 000 са военни, посочва "Ню Йорк таймс".

Отмяна на филмови премиери

Япония, Тайван и съседна Южна Корея в момента са ангажирани с американска администрация, за която не са сигурни дали Доналд Тръмп действително би останал лоялен към съюзниците на Вашингтон в случай на китайска или руска атака. За Такаичи, която прие Доналд Тръмп в Токио на 28 октомври, отговарянето на провокациите на опозицията и дори поставянето под въпрос на защитния щит на Вашингтон не е опция. Това ухажване на Тръмп се отплати и на Япония: 25-процентните тарифи, които американският президент наложи на своя съюзник, бяха намалени на 15 процента.

Досега Такаичи не е отстъпила, но японските медии съобщиха в понеделник, че високопоставен пратеник е на път за Пекин, за да деескалира ситуацията. Този пратеник е получил новина в самолета, че премиерите на два японски анимационни филма в Китай са отложени за неопределено време. Китайските държавни медии посочиха, че забавянията са част от поредица китайски контрамерки, за които Токио трябва да се подготви.

Всъщност Такаичи с изказването си, посочва "Гардиън", събуди спомена за изявление на Шиндзо Абе от 2021 г., когато той каза: "Извънредна ситуация в Тайван е извънредна ситуация за Япония и следователно извънредна ситуация за японско-американския алианс." Което беше неприкрит намек, че китайска атака срещу Тайван може да предизвика отговор от Япония.

Дали Япония трябва да се застъпи за Тайван в случай на нападение от страна на Китай, в името на колективната самозащита, е въпрос, който раздели японската общественост, отбелязва "Тайм". Анкета на информационна агенция Киодо, публикувана в неделя, установи , че 48,8% от анкетираните са "за" това от страна на Япония, докато 44,2% са "против". В същото време 60,4% от анкетираните подкрепят плана на Такаичи за увеличаване на разходите за отбрана на Япония.