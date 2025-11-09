Шофьорите с неплатени глоби няма да могат да си тръгнат от Гърция

Чужденците, които са нарушили правилата за движение по пътищата в Гърция, вече ще плащат глобите преди да напуснат страната, съобщава БНР.
С нова цифрова система, която е свързана с митницата, ще се проверяват всички автомобили, които напускат Гърция.
По регистрационните номера митническите власти получават в реално време информация дали има наложена глоба за пътно нарушение. Плащането ще става на митническия пункт на сухопътната граница преди напускане на страната.
Същата система се поставя и на летищата в секторите, където се отдават автомобили под наем. При напускане на Гърция с ферибот по същия начин ще се отчитат неплатени глоби по регистрационните табели.
Министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу коментира, че тази нова цифрова програма изравнява задълженията на гръцките и чуждестранни шофьори и защитава държавата от укриване на данъци.
Новата система ще увеличи приходите на общините, защото средствата от глобите се влагат за подобряване на пътищата.
Гръцките власти припомнят, че е забранено да се шофира със замърсени регистрационни номера.
С 350 евро се наказва всеки опит за поставяне на стикери или умишлено прикриване на цялата информация по регистрацията на автомобила.
09.11 2025 в 18:59
Нашите трябва да си оправдаят големите заплати!
