Шефът на ВСУ: Ситуацията в Покровск е много напрегната. Руснаците доминират, но лъжат, че е под техен контрол

Ситуацията на фронтовата линия край Покровск е много напрегната. Врагът провежда стратегическа офанзивна операция, каза главнокомандващият на Военните сили на Украйна (ВСУ) Олександр Сирски.

"Руснаците са концентрирали по-голямата част от силите си, създавайки доминация в опит да пробият отбранителната ни линия и да завземат района", заяви той в ексклузивно интервю за New York Post.

В източния град Покровск, Донецка област, живеят около 60 000 жители. Именно там е епицентърът на най-новата руска офанзива на Русия в Украйна в последно време.

"Въпреки че силите на Кремъл използват всички възможни трикове, за да пробият украинската отбрана, Киев удържа този важен от логистична гледна точка град", каза главнокомандващият на ВСУ.

Същевременно руската държавна телевизия и военните пропагандисти в социалните мрежи да настояват, че Покровск е паднал и украинците са в капан, Сирски заяви, че ситуацията е точно обратната след украинската контраатака през септември. По думите му тя е струвала "около 13 000 жертви" на Кремъл и е позволила на украинските сили да освободят над 425 кв. км. територия.

"Те продължават да показват тази област на своите карти, сякаш е под техен контрол. Това възприятие, че са завзели практически всичко и е са на път да довършат работата - не е вярно", категоричен е Олександр Сирски.

Москва е изпратила около 150 000 войници от общо около 700 000 в посока Покровск. Механизирани групи и четири морски бригади са ангажирани с настъплението, пише американското издание.

ISW: Няма доказателства за допълнително руско настъпление в Покровск

В последния си анализ Институтът за изследване на войната (ISW) отбелязва, че Русия и Украйна продължават кампаниите си за пресичане на движението в посока Покровск, като темпото на руското настъпление в и около града остава временно забавено.

ISW не наблюдава доказателства, които да позволяват да се прецени, че руските сили са постигнали допълнително настъпление в посока Покровск на 9 ноември, което съответства на последните украински съобщения, че руските сили са забавили темпото на наземните си действия в посока Покровск, за да разширят логистиката си и да докарат подкрепления в южната част на града, се отбелязва в доклада на британската НПО.

Източник, за който се твърди, че е свързан с украинското военно разузнаване, съобщи на 8 ноември, че руските сили са в повечето райони на Покровск, но не могат да обкръжат града, защото провеждат само мисии за проникване през южната част на града. Източникът твърди, че руските сили вкарват в Покровск екипи с минохвъргачки и допълнителни оператори на дронове, за да засилят усилията за прекъсване на украинските наземни линии за комуникация (GLOC).

Украински военнослужещ, действащ в посока Покровск, съобщи на 9 ноември, че руските оператори на дронове използват предимно дронове с изглед от първо лице (FPV) и крилати дронове, за да прекъснат украинските GLOC. Военнослужещият заяви, че украинските сили също прекъсват руските GLOC към Покровск и че руските сили „страдат“, но отбеляза, че лошото време все още затруднява украинските операции с дронове.