Сграда се срути в Бруклин. Поне две са жертвите

OFFNews 12 ноември 2026 в 11:34 803 1
Сграда

Снимка БТА
Срутената сграда.

Поне двама души загинаха при срутване на сграда в Бруклин, Ню Йорк.

Комисарят от противопожарната служба в американския мегаполис Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени, сред които седем деца.

"Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва", посочи тя.

Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е "изключително сложна", посочи още Бонсиньоре.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани написа в социалната платформа Х, че е посетил мястото на трагичния инцидент и благодари на екипите за спешна помощ.

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Коментари
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-1338

1

Октим

12.11 2026 в 12:26

-0
+0
Нищо чудно, най-населеният квартал, където различията са огромни! И в къщи, и в улици, и във всичко!
 
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