Сграда се срути в Бруклин. Поне две са жертвите

Поне двама души загинаха при срутване на сграда в Бруклин, Ню Йорк.
Комисарят от противопожарната служба в американския мегаполис Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени, сред които седем деца.
"Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва", посочи тя.
Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е "изключително сложна", посочи още Бонсиньоре.
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани написа в социалната платформа Х, че е посетил мястото на трагичния инцидент и благодари на екипите за спешна помощ.Следете новините ни в :
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12.11 2026 в 12:26
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