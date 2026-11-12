Сграда се срути в Бруклин. Поне две са жертвите

Поне двама души загинаха при срутване на сграда в Бруклин, Ню Йорк.

Комисарят от противопожарната служба в американския мегаполис Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени, сред които седем деца.

"Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва", посочи тя.

Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е "изключително сложна", посочи още Бонсиньоре.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани написа в социалната платформа Х, че е посетил мястото на трагичния инцидент и благодари на екипите за спешна помощ.

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