Серия от гладни стачки подкрепят протеста срещу безобразията на Вучич

Депутатът от управляващата Сръбска прогресивна партия и председател на парламентарната комисия по правосъдие Углеша Мърдич, който единадесети ден гладува пред сградата на парламента, е транспортиран в Спешния център, съобщава БТА.

От 31 октомври Мърдич е в гладна стачка, заедно с петима военни от резерва, които го подкрепиха в искането прокуратурата да арестува бившия председател на Общото събрание на акционерите на "Инфраструктурата на железниците на Сърбия" Небойша Бойович и бившия изпълнителен директор на същата компания Милутин Милошевич заради тяхната отговорност за падането на козирката на жп гарата в Нови Сад.

На 1 ноември 2024 г. в Нови Сад се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара, 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Вчера Мърдич е прегледан от лекар, който е установил, че здравословните му показателите не са добри.

Днес сръбският президент Александър Вучич призова Мърдич да прекрати гладната си стачка. Вучич каза, че е говорил с лекаря на депутата и е загрижен за здравето му.

Вучич отправи същия призив към Диана Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, която гладува от 2 ноември в палатка, разположена на метри от палатката на Мърдич пред сградата на сръбския парламент.

Хърка отхвърли призива на Вучич и предложението му за разговор и обяви, че ще продължи да гладува, докато не бъдат насрочени предсрочни избори и докато не бъдат осъдени виновните за инцидента в Нови Сад.

Днес сутринта гладна стачка обяви и Миломир Ячимович - собственикът на автобуса, с който Диана Хърка бе превозена на 2 ноември от Нови Сад до Белград.

Якимович стачкува, защото иска да му бъдат отменени глобите за нарушаване на обществения ред и неправилно паркиране. Полицията също така е иззела всички автобуси, собственост на Якимович, и ги проверява.

Якимович е разположил палатката си в Нови Сад - пред сградата на правителството в автономната сръбска област Войводина.

През последните месеци Якимович превозваше безплатно граждани и студенти до антиправителствените протести в цяла Сърбия.

От година Сърбия е обхваната от антиправителствени демонстрации, начело на които застанаха студенти. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.