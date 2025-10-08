Селяни замеряха с камъни кортежа на еквадорския президент

Около 500 разгневени селяни са замеряли с камъни кортежа на еквадорския президент Даниел Нобоа, който минал през село в Андите. Нобоа обаче остана невредим след атаката срещу автомобила му в южната част на страната, където се разразиха протести на местното население, съобщиха Франс прес и БТА.

"Степента на агресия, с която е бил атакуван кортежът, показва, че става дума за явен опит за убийство и за акт на тероризъм срещу президента", заяви министърът на отбраната Джан Карло Лофредо пред местната телевизия "Телеамазонас"

Министърът на околната среда и енергетиката Инес Манзано поясни, че по автомобила на президента има следи от куршуми, твърдение, което все още не е потвърдено от разследващите.

Властите се опитват да установят дали видимите следи по бронираното превозно средство са от огнестрелно оръжие.

Генералният секретар на Организацията на американските държави Алберт Рамдин строго осъди нападението, наричайки го "посегателство срещу демокрацията". Той призова жителите на Еквадор да се придържат към мирен диалог.

От 22 септември в Еквадор има протести, съпроводени с блокиране на пътища в няколко провинции, по призив на най-голямата организация на коренното население в страната в отговор на премахването на субсидията за дизеловото гориво, чиято цена се повиши от 1,80 на 2,80 долара за галон (3,8 литра). От началото на протестите един демонстрант е бил застрелян, 16 военнослужещи са били взети за заложници, но по-късно са били освободени, а около 150 души сред цивилните, полицията и армията са били ранени.

Повишението на цените на горивата доведе до протести и през 2019 и 2022 г., а властите след това се отказаха да въведат мярката, припомня Франс прес.