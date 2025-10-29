Седеметажна сграда се срути в Турция, търсят хора под отломките

Седеметажна жилищна сграда в Северозападна Турция се е срутила рано тази сутрин, причините за изясняват, съобщи ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

На мястото на инцидента в град Гебзе в окръг Коджаели се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема. Засега не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.

По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе в сградата вероятно е имало петчленно семейство.

Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) разчистват на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията.