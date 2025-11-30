Сблъсъци и сълзотворен газ на фермерски протест в Гърция

Гръцката полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи фермери, които се опитаха да блокират магистрала край Лариса, съобщиха гръцки медии, цитирани от БТА.

Ситуацията ескалира до село Платикампос, близо до град Лариса в Централна Гърция, където фермери се събраха с трактори в опит да блокират магистралата, свързваща северната и южната част на страната.

Протестиращите, пътуващи с трактори до мястото, се опитаха да излязат на националната магистрала, но бяха спрени от масирано присъствие на полицейски части за борба с безредиците, посочва изданието.

Пътят беше напълно затворен от полицейски ван, разположен напречно на пътното платно. Това предизвика разпалени спорове с фермерите, които се опитаха да го избутат.

Полицията използва сълзотворен газ, за да изтласка назад фермерите.

В отделна акция земеделски производители от съседната област Кардица успяха да достигнат до магистрала E65, въпреки усилията на полицията да овладее демонстрациите.

Фермерите заявиха, че са готови да засилят протестната си кампания срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция, която беше разтърсена от корупционен скандал.

Полицията наложи временни ограничения на движението по старата магистрала между Лариса и Атина около обед, като отклоняваше превозните средства по алтернативни маршрути, за да намали задръстванията.