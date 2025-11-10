САЩ удариха два плавателни съда в Тихия океан, шестима са убитите

Американските военни са извършили нова атака срещу плавателни съдове, пренасящи наркотици, при която са били убити шестима души в източната част на Тихия океан, съобщи министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

Военните са извършили два смъртоносни удара срещу два отделни плавателни съда, „оперирани от определени терористични организации“, написа Хегсет в социалната мрежа „Eкс“, без да уточнява към кои организации се смята, че са принадлежали членовете на екипажите.

„Тези съдове бяха известни на нашето разузнаване като свързани с незаконна търговия с наркотици, носеха наркотични вещества и се движеха по известен маршрут за трафик на наркотици в източната част на океана,“ заяви Хегсет.

В няколко брифинга пред Конгреса, включително един миналата седмица, представители на администрацията признаха, че не знаят непременно самоличността на всяко лице на борда на плавателен съд, преди да го атакуват. Вместо това ударите се извършват въз основа на разузнавателна информация, че плавателните съдове са свързани с определен картел или престъпна организация, съобщава Си Ен Ен.

Администрацията на Тръмп е уведомила Конгреса също, че САЩ вече са във „въоръжен конфликт“ срещу наркокартелите, започнал с първия удар на 2 септември, като твърди, че може да извършва смъртоносни удари без съдебен контрол.

Върховният комисар на ООН по човешките права Фолкер Тюрк определи ударите по предполагаеми наркотрафиканти като неприемливи и нарушение на международното хуманитарно право.

Венецуелският президент Николас Мадуро твърди, че ударите са част от опити на Доналд Тръмп да свали правителството му – обвинение, което президентът на САЩ омаловажи, въпреки информацията за близки контакти между Вашингтон и венецуелската опозиция.

Представители на военните на САЩ заявиха, че нито един американски военнослужещ не е пострадал при ударите.