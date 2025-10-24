САЩ разширяват използването на лицево разпознаване за чужденци по границите

САЩ ще разширят използването на технологията за лицево разпознаване, за да проследяват хора, които не са граждани на страната, при влизане и излизане от нея, се казва в правителствен документ, цитиран от Ройтерс и БТА.

Мярката има за цел да се бори с превишаването на срока на визите и паспортните измами.

Нов регламент ще позволи на граничните власти в САЩ да изискват от чужденците да бъдат снимани на летища, морски пристанища, сухопътни и всички други гранични пунктове, като разширява обхвата на по-ранна пилотна програма.

Съгласно регламента, който ще влезе в сила на 26 декември, американските власти могат да изискват предоставянето на други биометрични данни, например отпечатъци от пръсти или ДНК.

Също така ще се позволява на граничните власти да използват лицево разпознаване за деца под 14-годишна възраст и възрастни хора над 79 години - групи, които досега бяха изключени от прилагането на лицево разпознаване.

По-строгите гранични правила отразяват значителните усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп да се бори с нелегалната имиграция, отбелязва Ройтерс.

Хора и организации, които наблюдават тази дейност, изразиха притеснение за превишаване на правомощията и навлизане в личното пространство заради все по-честото използване на лицево разпознаване по летищата в САЩ.

В регламента се казва, че американската митническа и гранична служба вече използва лицево разпознаване на всички пътници, пристигнали в страната с редовни пътнически полети, но то се използва само за отчитане на излизане от превозното средство на определени места.

Службата отчита, че през следващите три до пет години биометричната система за влизане и излизане може да бъде напълно внедрена на всички американски летища, обслужващи редовни пътнически полети.