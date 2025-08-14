САЩ облекчават някои санкции срещу Русия за седмица

Целта е да могат руски служители да участват в преговорите в Аляска

OFFNews 14 август 2025 в 07:58 1418 3

Снимка Укринформ

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ временно облекчи някои санкции срещу Русия, за да могат руски служители да участват в преговори в Аляска.

Това се посочва в съобщение на OFAC, цитирано от Укринформ. 

„Всички транзакции, които са обичайни и необходими за присъствие или улесняване на срещи в щата Аляска между правителството на САЩ и правителството на Руската федерация са разрешени до 00:01 ч. източно лятно време на 20 август 2025 г.“, се казва в документа. 

В същото време тези временни мерки не позволяват „деблокиране или освобождаване на каквото и да е имущество“, което преди това е било обект на санкции, както и дейности, несвързани със срещата в Аляска утре. 

    3420

    3

    avitohol

    14.08 2025 в 10:18

    -0
    +4
    Тромпета как само леко го чукат по главата и той не може да се усети. Когато тъпи и самозвани алчни хора вземат властта така става. Няма професионални политици вече.

    3532

    2

    Деспин Митрев

    14.08 2025 в 10:14

    -0
    +4
    глупава грешка!

    542

    1

    Октим

    14.08 2025 в 09:45

    -0
    +4
    От тези простотии печели само бункерният плъх, а по рождение жалкото и долнопробно оранжево добиче става още по-смешно!
     