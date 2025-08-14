САЩ облекчават някои санкции срещу Русия за седмица

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ временно облекчи някои санкции срещу Русия, за да могат руски служители да участват в преговори в Аляска.
Това се посочва в съобщение на OFAC, цитирано от Укринформ.
„Всички транзакции, които са обичайни и необходими за присъствие или улесняване на срещи в щата Аляска между правителството на САЩ и правителството на Руската федерация са разрешени до 00:01 ч. източно лятно време на 20 август 2025 г.“, се казва в документа.
В същото време тези временни мерки не позволяват „деблокиране или освобождаване на каквото и да е имущество“, което преди това е било обект на санкции, както и дейности, несвързани със срещата в Аляска утре.
