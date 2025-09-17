Държавният департамент на САЩ обяви за терористични организации четири групировки, свързани с Иран, предаде Ройтерс.
Групировките са „Харакат ан Нуджаба“, „Катаиб Саид аш Шухада“, „Харакат Ансар Аллах ал Ауфия“ и „Катаиб ал Имам Али“.
„Свързани с Иран военни групировки са извършвали атаки срещу американското посолство в Багдад и бази, в които са разположени американски и коалиционни сили, като обикновено са използвали фалшиви имена или бойци на други групировки, за да прикрият участието си“, се казва още в изявлението, подписано от държавния секретар Марко Рубио.
САЩ смятат Иран за най-големия държавен спонсор на тероризъм в света.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ВМЗ Сопот отговаря на президента и Цанов: Невярна информация, поставя страната под риск като евроатлантически партньор
Столичният квартал 'Дружба 2' остава без топла вода и парно до Нова Година
Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко (видео)
Столичният квартал 'Дружба 2' остава без топла вода и парно до Нова Година