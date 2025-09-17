САЩ обяви за терористични организации четири групировки, свързани с Иран

OFFNews 17 септември 2025 в 21:46 267 0
Емблемата на Държавния департамент на САЩ.

Снимка БТА/АП
Емблемата на Държавния департамент на САЩ.

Държавният департамент на САЩ обяви за терористични организации четири групировки, свързани с Иран, предаде Ройтерс.

Групировките са „Харакат ан Нуджаба“, „Катаиб Саид аш Шухада“, „Харакат Ансар Аллах ал Ауфия“ и „Катаиб ал Имам Али“.

„Свързани с Иран военни групировки са извършвали атаки срещу американското посолство в Багдад и бази, в които са разположени американски и коалиционни сили, като обикновено са използвали фалшиви имена или бойци на други групировки, за да прикрият участието си“, се казва още в изявлението, подписано от държавния секретар Марко Рубио.

САЩ смятат Иран за най-големия държавен спонсор на тероризъм в света.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко