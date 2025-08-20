САЩ наложиха още санкции на съда в Хага заради Израел

САЩ обявиха, че ще наложат нови санкции на двама френски и канадски съдии, както и на двама прокурори, от Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Днес санкционирам Кимбърли Прост от Канада, Никола Гийо от Франция, Назхат Шамим Хан от Фиджи и Маме Мандиайе Нианг от Сенегал", за това, че "са участвали пряко в усилията на МНС да разследва, арестува, задържа или преследва граждани на САЩ или Израел без съгласието на нито една от двете страни", обяви американският държавен секретар Марко Рубио.
Вашингтон "ясно и категорично се противопоставя на политизацията на МНС", добави той и подчерта, че базираният в Хага съд представя "заплаха за националната сигурност и е използван като инструмент за правна война срещу САЩ и неговия близък съюзник Израел".
Новите санкции са в допълнение към ограниченията, обявени в началото на юни срещу четирима други съдии от МНС. През февруари Вашингтон санкционира и прокурор Карим Хан.
Наложените санкции включват забрана за влизане в САЩ, замразяване на всички авоари, държавни в САЩ и всякакви финансови трансакции със страната.
Вашингтон критикува съда за делата срещу американски войници, заподозрени във военни престъпления в Афганистан, както и издадените от МНС заповеди за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната в правителството му Йоав Галант, които са заподозрени за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради войната в Ивицата Газа.
Нетаняху приветства обявените от САЩ санкции срещу МНС.
Франция изрази учудване от решението на Вашингтон и обяви "солидарността си със съдиите, срещу които е насочено това решение". Париж заяви още, че американските санкции са "против принципите на съдебната независимост".
МНС нарече санкциите груба атака срещу независимостта на безпристрастната съдебна институция и обида за основания на правила международен ред и милионите невинни жертви по света, предаде Ройтерс. Институцията се зарече да продължи да изпълнява задълженията си в стриктно съответствие с правната рамка, без оглед на какъвто и да било натиск или заплаха.
21.08 2025 в 12:11
21.08 2025 в 09:19
20.08 2025 в 23:48
Руският външен министър обвини съюзниците на Киев в „доста агресивна ескалация“ по време на срещата си с Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Вашингтон.
Сергей Лавров разкритикува европейските лидери за „доста тромавите“ и „неетични“ опити да оспорят американския президент, добавяйки: „Не чухме никакви конструктивни идеи от европейците там.“
Той заяви, че опитите за решаване на проблемите със сигурността, свързани с Украйна , без участието на Москва , са „път за никъде“, тъй като Русия предпочита „наистина надеждни гаранции“, според руската информационна агенция РИА Новости.
Лавров е добавил, че Русия смята, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат осигурени на равна основа с участието на държави като Китай, САЩ, Великобритания и Франция. от The Independent
20.08 2025 в 23:18
Тръмп и Путин критикуват гласуването по пощата. Служителите в избирателните комиссии са в паника.
Докато президентът Доналд Тръмп обещава да отмени гласуването по пощата , служителите на изборните комисии предупреждават, че стъпките за ограничаване на американските избирателни системи само ще улеснят намесата на чуждестранни хакери, като Русия, в бъдещи избори.
В понеделник Тръмп обяви в публикация в Truth Social намерението си да подпише изпълнителна заповед, „за да ръководи движение за премахване на бюлетините по пощата“, както и да прекрати използването на „много скъпи и сериозно противоречиви машини за гласуване“, въпреки че не уточни за какви видове машини говори.
Ако Тръмп забрани както бюлетините за гласуване по пощата, така и машините за гласуване, бюлетините ще трябва или да бъдат досадно и щателно преброявани на ръка,което ще осигури възможност за Русия. от Politico
20.08 2025 в 23:03
20.08 2025 в 22:57
Израел започна „първите етапи от атаката срещу град Газа“ в сряда, като планира да призове до 50 000 до 60 000 резервисти, за да нахлуят и окупират града, според говорителя на Израелските отбранителни сили Еди Дефрин и израелски военен служител.
„Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу град Газа. Силите на израелската армия вече държат покрайнините на град Газа“, каза Дефрин в сряда.
Израелският министър на отбраната Израел Кац одобри в сряда военния план на Израелските отбранителни сили, с кодово име „Колесниците на Гидеон II“, за нахлуване и окупиране на града, според официалния представител.
от ABC News
20.08 2025 в 22:54
Русия омаловажава възможността за среща между Путин и Зеленски - от MSNBC
20.08 2025 в 22:28
20.08 2025 в 22:22
Не само завземане на земя: ISW разкрива истинската цел на Кремъл в Украйна
Основната цел на Русия във войната срещу Украйна е да установи политически контрол над цялата страна, а не само да окупира определени региони като Донецк, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW).
Анализатори проучиха изявление на руския външен министър Сергей Лавров в интервю от 19 август. Лавров твърди, че Москва „никога не е говорила за необходимостта от завземане на каквито и да било територии“, включително Крим и Донбас.
В същото време Лавров изложи искания, които на практика отричат суверенитета на Украйна - по-специално отмяната на законите за езика и религията.
Анализатори на ISW подчертават, че подобни изявления отразяват истинските цели на Кремъл - да премахне демократично избраното правителство на Украйна и да го замени с проруско, за да получи пълен политически контрол над страната.
20.08 2025 в 21:13
