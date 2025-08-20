САЩ наложиха още санкции на съда в Хага заради Израел

САЩ обявиха, че ще наложат нови санкции на двама френски и канадски съдии, както и на двама прокурори, от Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Днес санкционирам Кимбърли Прост от Канада, Никола Гийо от Франция, Назхат Шамим Хан от Фиджи и Маме Мандиайе Нианг от Сенегал", за това, че "са участвали пряко в усилията на МНС да разследва, арестува, задържа или преследва граждани на САЩ или Израел без съгласието на нито една от двете страни", обяви американският държавен секретар Марко Рубио.

Вашингтон "ясно и категорично се противопоставя на политизацията на МНС", добави той и подчерта, че базираният в Хага съд представя "заплаха за националната сигурност и е използван като инструмент за правна война срещу САЩ и неговия близък съюзник Израел".

Новите санкции са в допълнение към ограниченията, обявени в началото на юни срещу четирима други съдии от МНС. През февруари Вашингтон санкционира и прокурор Карим Хан.

Наложените санкции включват забрана за влизане в САЩ, замразяване на всички авоари, държавни в САЩ и всякакви финансови трансакции със страната.

Вашингтон критикува съда за делата срещу американски войници, заподозрени във военни престъпления в Афганистан, както и издадените от МНС заповеди за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната в правителството му Йоав Галант, които са заподозрени за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради войната в Ивицата Газа.

Нетаняху приветства обявените от САЩ санкции срещу МНС.

Франция изрази учудване от решението на Вашингтон и обяви "солидарността си със съдиите, срещу които е насочено това решение". Париж заяви още, че американските санкции са "против принципите на съдебната независимост".

МНС нарече санкциите груба атака срещу независимостта на безпристрастната съдебна институция и обида за основания на правила международен ред и милионите невинни жертви по света, предаде Ройтерс. Институцията се зарече да продължи да изпълнява задълженията си в стриктно съответствие с правната рамка, без оглед на какъвто и да било натиск или заплаха.