САЩ и Китай започват търговски преговори в Куала Лумпур

OFFNews 25 октомври 2025 в 10:25 476 0
Куала Лумпур, Малайзия

Снимка Pixabay
Куала Лумпур, Малайзия

Делегациите на Китай и САЩ се срещнаха днес сутринта в малайзийската столица Куала Лумпур за преговори по икономически и търговски въпроси, предадоха Синхуа и БТА.

Двете страни ще проведат консултации по важни въпроси, свързани с икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ в съответствие с важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни по време на телефонните им разговори през тази година, заяви в четвъртък говорител на китайското министерство на търговията.

Китайската делегация се ръководи от китайския вицепремиер Хъ Лифън, който е и член на Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Двете икономически суперсили се опитват да сложат край на търговската си война, отбелязва АФП.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тома Белев: Кадастърът е фалшифициран, за да се строи Елените