САЩ и Китай започват търговски преговори в Куала Лумпур

Делегациите на Китай и САЩ се срещнаха днес сутринта в малайзийската столица Куала Лумпур за преговори по икономически и търговски въпроси, предадоха Синхуа и БТА.
Двете страни ще проведат консултации по важни въпроси, свързани с икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ в съответствие с важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни по време на телефонните им разговори през тази година, заяви в четвъртък говорител на китайското министерство на търговията.
Китайската делегация се ръководи от китайския вицепремиер Хъ Лифън, който е и член на Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.
Двете икономически суперсили се опитват да сложат край на търговската си война, отбелязва АФП.
