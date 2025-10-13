САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за край на войната в Газа

На церемония в курортния град Шарм ел Шейх САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в Ивицата Газа.
Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в Газа.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа.
Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.
Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Съдържанието на документа обаче не беше оповестено.
„Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона“, заяви Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването.
Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на Iвицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.
3060
1
13.10 2025 в 23:19
Иванка Тръмп е в Израел по причини, които нямат никакъв смисъл - Защото е уместно да се помни, че политическото резюме на Иванка всъщност е ограничено до „дъщеря на Доналд, съпруга на Джаред“. А самият Джаред Кушнер също няма официална роля в тази администрация, но това не му попречи да участва в най-деликатната геополитическа дипломация, провеждана от около десетилетие.Целият спектакъл е като излязъл от среднобюджетна сатира на Netflix за американския упадък, сякаш „Къща от карти“ имаше по-дистопично рестартиране. Детето на президента, което някога продаваше блузи за 500 долара в Instagram , сега се държи като неофициален посланик в чужд парламент. А съпругът ѝ,човек който преди се е занимавал с недвижими имоти, макар и зле – решава бъдещето на Газа редом с бивш британски премиер. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ivanka-trump-israel-hostages-jared-kushner-b2844521.html
