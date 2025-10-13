САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за край на войната в Газа

На церемония в курортния град Шарм ел Шейх САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в Ивицата Газа.

Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа.

Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.

Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Съдържанието на документа обаче не беше оповестено.

„Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона“, заяви Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването.

Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на Iвицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.