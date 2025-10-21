Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Санае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония, предадоха световните агенции.

64-годишната Такаичи – бивш министър на вътрешните работи и икономическата сигурност – получи мнозинство от гласовете, като 237 депутати гласуваха "за"в 465-местната Камара на представителите (Сюгиин).

Като протеже на убития бивш премиер Шинзо Абе, Такаичи се застъпва за по-силна армия, по-строга имиграционна политика и ревизия на пацифистката конституция на Япония. Тя има дългогодишен опит в политиката, заемайки постовете министър на икономическата сигурност, министър на вътрешните работи и министър по равенството между половете.

Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), която вчера сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване.

В началото на месеца тя беше избрана за този пост на ЛДП – партия, която управлява Япония почти непрекъснато от Втората световна война насам – след неуспешни опити през 2021 и 2024 г. Нейното издигане до премиер обаче беше поставено под въпрос, след като ключов партньор- центристката партия Комейто- напусна коалицията.

Такаичи завършва университета в Кобе и преди политическата си кариера е работила като автор, юрист и телевизионен водещ. Избрана като независим депутат в Камарата на представителите през 1993 г., тя се присъединява към ЛДП през 1996 г. По време на мандата на Шинзо Абе заема различни ключови длъжности, включително министър на вътрешните работи и комуникациите.

Изборът ѝ е важен момент за страна, в която жените са слабо представени в правителството. Такаичи поема поста с крехка коалиция и предизвикателства- следващата седмица Такаичи ще бъде изправена пред ранно изпитание с посещението на Доналд Тръмп, който за първи път от връщането си на поста ще пътува в Азия. Очаква се той да посети Малайзия и Япония, преди да се отправи към Южна Корея за среща на върха на икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион.