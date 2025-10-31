'Саграда фамилия' в Барселона стана най-високият храм в света

Строителите на храмa "Светото семейство" ("Саграда фамилия") в Барселона поставиха първата част от кръста на централната кула. С него съоръжението достигна височина от 162,91 метра и стана най-високият храм в света.

Този рекорд от 1890 г. държеше Улмската катедрала (църква, която е започната през XIV век и завършена през XIX век), с височина 161 метър.

"Саграда фамилия" на архитекта Антонио Гауди се строи вече повече от 100 г., но основната му сграда трябва да бъде напълно завършена през 2026 г., съобщава Би Би Си.

През следващите няколко месеца на централната кула ще бъдат поставени останалите части на кръста и след това височината ѝ ще достигне 172 метра.

Първият камък на храма е положен през 1882 г., а на следващата година строителството е поверено на тогава още младия архитект Антонио Гауди. Църквата се превърна в главния проект на живота му: той напълно преработи оригиналния дизайн на съоръжението, което трябваше да бъде сравнително скромен храм, изграден с дарения на вярващите.

Когато Гауди умира през 1926 г., е завършена само една от 18-те кули. През следващите години храмът постепенно се довършва, като процесът се ръководи от Фонд "Саграда фамилия", който набира средства от продажбата на билети и дарения. Строителството бе съпроводено от много проблеми.

По време на испанската гражданска война анархисти подпалват криптата, в резултат на което са унищожени чертежите и моделите на съоръжението, създадени от Гауди.

Освен това, работата по храма е спрянa по време на пандемията от COVID. От фонда съобщиха, че става дума за липса на достатъчно средства заради спрените приходи от продажбата на билети.

Въпреки това, през септември м. г. генералният директор на фонда Хавиер Мартинес каза, че централната кула на Исус Христос ще бъде завършена през 2026 г., когато ще се отбележи столетието от смъртта на Гауди. В чест на архитекта, погребан в криптата на храма, са предвидени редица мероприятия.

Строителите ще продължат да работят по завършването на храма през следващото десетилетие: те ще създадат нови декоративни елементи и скулптури, както и ще изградят стълбище към главния вход на съоръжението.