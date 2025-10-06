Съдът в Хага призна за виновен за кланетата в Дарфур командир на опълчението

Международният наказателен съд издаде присъда срещу командир на суданското опълчение, признат за виновен във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на жестоките нападения в суданския Дарфур.

Али Мухамад Али Абд-ал-Рахман, известен още под псевдонима Али Кушейб, командвал въоръженото формирование „Джанджавид“, съобщи Би Би Си.

Под негово ръководство „Джанджавид“, действащо с подкрепата на суданските власти, започна кампания на терор, отнела стотици хиляди животи и принудила милиони да напуснат домовете си.

Конфликтът продължи от 2003 до 2020 г. и се превърна в една от най-тежките хуманитарни катастрофи в света. Али Мухамад Али Абд-ал-Рахман е признат за виновен в няколко престъпления, включително изнасилване, убийство и мъчения, извършени между август 2003 и април 2004 г.

„Съдът е убеден, че обвиняемият е виновен по всички повдигнати срещу него обвинения“, заяви председателката на МНС Джоана Корнер.

Тя подробно описа драматични случаи на групови изнасилвания, насилие и масови убийства. Корнер разказа за един епизод от делото, в който Абд-ал-Рахман, размахвайки брадви, натоварил около 50 мирни жители на камиони, после ги накарал да слязат и да легнат на земята, след което заповядал на бойците си да ги разстрелят.

„Обвиняемият не само давал заповеди, но и лично участвал в побоища, а по-късно е бил на място и лично е нареждал екзекуцията на задържаните“, каза Корнер.

По време на процеса оцелели разказаха как техните села са били изгорени, мъжете и момчетата, живеещи там, убити, а жените насилствено изпратени в сексуално робство.

Абд-ал-Рахман, роден около 1949 г., отрече всички обвинения, заявявайки, че съдиите са в грешка.

„Аз не съм Али Кушейб. Не познавам този човек… Нямам нищо общо с повдигнатите срещу мен обвинения“, каза той на заседанието през декември 2024 г.

Корнер заяви, че съдът смята за задоволителни „доказателствата, че обвиняемият е човекът, известен като Али Кушейб“, като отхвърли показанията на свидетелите на защитата.

Преди обявяването на решението малка група жители на Дарфур търпеливо чакаше да влезе в съдебната зала. Те не се съмняваха в ключовата роля, която Кушейб е играл в техните страдания.

„Той даваше заповеди. Той осигуряваше оръжие. Ако ме попитате дали той беше важна фигура в Дарфур, ще кажа — той беше един от най-важните хора“, заяви един от мъжете пред журналисти.

Счита се, че Абд-ал-Рахман е бил съюзник на сваления судански лидер Омар ал-Башир, който е издирван от Международния наказателен съд за геноцид.

Башир, който управляваше Судан близо три десетилетия, беше свален и арестуван през април 2019 г. след многомесечни протести. Все пак той все още не е предаден на Международния наказателен съд в Хага, където също е обвинен във военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Абд-ал-Рахман е първият човек, изправен пред МНС за престъпления, извършени в Дарфур. През годините виновните за кризата там изглеждаха недосегаеми за правосъдието.

Според оценки на ООН по време на конфликта в Дарфур са убити 300 000 души, а над два милиона са били принудени да напуснат домовете си.