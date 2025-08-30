Съд в САЩ обяви повечето мита на Тръмп за незаконни

Апелативен съд на САЩ постанови, че повечето мита на Доналд Тръмп са незаконни, но ги остави в сила до 14 октомври, за да може администрацията на президента да обжалва пред Върховния съд на САЩ.
"Всимки мита остават в сила", реагира бързо американският президент в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
"Сега, с помощта на Върховния съд на САЩ, ще ги използваме в услуга на нашата страна“, посочи Тръмп и добави, че ще сезира съда, за да реши спора на най-горна инстанция, съобщи БТА. Във Върховния съд съдиите републиканци имат мнозинство.
Решението на апелативния съд се отнася до така наречените "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.
Магистратите нанесоха удар върху масовото използване от Тръмп като ключов инструмент на международната икономическа политика, коментира Ройтерс.
