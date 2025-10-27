Руските региони платиха поне 21 млн. евро на вербовчици за набирането на доброволци за фронта в Украйна

Към октомври 2025 г. всяка трета руска област въведе плащания за "съдействие при привличането на граждани за сключване на договор за военна служба". За плащанията на вербовчиците от регионалните бюджети вече са изразходвани поне 2 млрд. рубли (малко над 21 млн. евро) — и това са само данни от 11 региона, отчели тези разходи. Повечето от тях се наложи да използват средства от резервните фондове за целта, съобщава "Важни истории".

Привлечи приятел за половин милион

Възможността да се изкарат пари, като изпратиш друг човек на война, се появи у руснаците през лятото на 2024 г. Тогава първите региони официално обявиха плащания за помощ при вербовката на нови войници.

Още по-рано — през пролетта на 2024 г. — някои региони започнаха да предлагат бонуси на държавните служители, ангажирани с вербовката. Това не са само представители на военните комисариати и наборните пунктове, но и силови структури — тези, които работят със заподозрени и осъдени, длъжници и други уязвими слоеве на населението: служители в системата за изпълнение на наказания (ФСИН), полицаи, съдебни изпълнители, следователи и дори служители на ФСБ.

В 21 района бонусите са на регионално ниво (отнасят се за целия регион и се финансират от местния бюджет), а в още 10 – действа в отделни райони или градове. През 2025 г. регионите започнаха да диференцират плащанията според категорията на привлечения: човек от друг регион или от чужбина се оценява по-високо от местен. Тези правила важат в няколко региона. Например, в Рязанска област за човек от друг регион на страната или чужденец плащат 574,7 хил. рубли, а за мигрант от постсъветски страни — седем пъти по-малко, 80,4 хил. Най-евтино в Рязанска област оценяват самите жители — за тяхната вербовка плащат 57,4 хил. рубли.

Където планът за набиране на хора за войната се е провалил, властите са готови да плащат до половин милион рубли и за привличане на местни жители. Например, в община Пелим в Свердловска област, където живеят около 3000 души, парите за привличане на войник от самия Пелим бяха увеличени десетократно — от 50 000 до 500 хил. рубли. Още през 2024 г. местните власти се оплакваха, че Свердловска област не изпълнява плана за набиране на войници и посочваха Пелим като един от районите, от които не са успели да привлекат нито един човек.

Освен надпреварата с плащанията към самите наборници, бонусите за вербовчиците са още един начин за местните власти на всяка цена да изпълнят норматива, зададен от федералния център. Те се позовават на един и същ документ — Поръчение на президента на Русия от 14.02.2023 г. № 309-Пр за доукомплектоване на въоръжените сили на Руската федерация чрез оперативно привличане на граждани на военна служба по договор.

Регионите харчат за плащания на вербовчици толкова, колкото за спешна помощ и помощи за многодетни семейства

Само 11 региона директно посочват разходите за стимулиране на вербовчици в бюджета. От въвеждането на тези плащания до 20 октомври 2025 г. общо са изразходвали не по-малко от 2,03 млрд. рубли. Това е минимална оценка — реалният размер на тези разходи не е известен, защото останалите региони спестяват тези данни. В повече от половината от посочилите тези разходи региони (6 от 11) властите се е наложило да използват резервни фондове, предназначени за извънредни случаи като ликвидиране на бедствия и последствия от природни катастрофи.

Лидер по бюджетни средства, изразходвани за плащания на вербовчици, е Саратовска област, която е похарчила 400 млн. рубли от своя резервен фонд. Сравнима сума местните власти в региона насочиха през 2025 г. за строеж на многоетажни жилищни сгради по програма за преселване от аварийни жилища. Регионът плаща 150 000 рубли за всеки нов желаещ да иде на фронта, а в отделни общини обещаваната сума стига 250 000 рубли за хора от други региони и чужденци.

В съседната Уляновска област на вербовчици бяха изплатени почти 373 млн. рубли — и за това властите също е трябвало да бръкнат в резервния фонд. За всеки привлечен човек регионът плаща по 200 000 рубли. Така местните вербовчици могат да се отчетат с 1864 нови наборници.

Въпросните разходи са сравними с тези на Уляновска област за месечни плащания на учители, живеещи в селските райони. Няколко дни след въвеждането на бонусите за вербовчици регионалното правителство започна да намалява социалните разходи заради липса на средства в бюджета, пишеше местната преса: депутатите предлагат да се прекрати индексацията на месечните обезщетения за тружениците в тила, ветераните и пострадалите от репресии.

В Тверска област са раздадени 352 млн. рубли: както за служители в държавни органи, така и за обикновени граждани. За сравнение — същата сума през 2025 г. местният бюджет похарчи за ремонт и строеж на водопроводи и канализации. Местните жители привлякоха 1523 души на военна служба. За всеки те получиха по 100 000 рубли.

В Ивановска област за привличане на нови наборници са похарчени 330 млн. рубли. Тези разходи включват субсидия за местна НПО, която вербува хора за фронта, както и поощрителни плащания на служители във военните комисариати "за личен принос" за всеки привлечен войник (сумите не са разкрити). Регионът изразходва сравнима сума за закупуване на медицинско оборудване за областните болници.

В Смоленска област, където както обикновени граждани, така и държавни служители получават до 115 000 рубли за един привлечен по договор човек, разходите на регионалния бюджет са 163 млн. рубли. Само от редови вербовчици (без силовите структури и военните комисариати — размерът на плащанията за тях е променян няколко пъти) регионът е получил 1664 нови попълнения за фронта. Сходна сума Смоленска област е отделила за социални плащания на всички безработни в региона.

Разходите за бонуси на вербовчици в Пермския край (146 млн. рубли) са сравними с разходите на региона за дейността на всички спешни служби или субсидии за развитието на транспорта. В Рязанска област (132 млн рубли) — с плащанията за всички многодетни семейства или разходите за модернизация на училищната инфраструктура. В Орловска област (78 млн рубли) — с разходите за създаването на система за дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания.

До 83% от "социалния" бюджет на регионите отива директно за участниците във войната. Сега към разходите за "социална защита във военно време" се добавиха и плащанията за тези, които привличат хора към военните комисариати.