Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев почина внезапно

OFFNews 11 ноември 2026 в 19:50 3707 9

Снимка Екс
Александър Дарчиев

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев е починал, съобщи външното министерство на Русия, цитирано от "Политико".

Причината за смъртта на смъртта му не е уточнена. Министерството заяви, че Дарчиев е "починал внезапно на 66-годишна възраст. 

Дарчиев е известен с публичните си критики срещу Запада. Руският президент Владимир Путин го назначи през март 2025 г., след като президентът Доналд Тръмп се завърна в Белия дом. 

Преди това Дарчиев е работил в руското посолство във Вашингтон, заемал е постовете посланик на Русия в Канада и ръководител на департамента за Северна Америка към Министерство на външните работи на страната си. 

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Коментари
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2878

3

Johnny B Goode

11.11 2026 в 21:20

-0
+32
Не му понесъл Западът.
Щом толкова го е критикувал, що не е поискал да го пратят посланик в Северна Корея или Нигерия? Можеше да е жив още.

4723

2

Koel

11.11 2026 в 20:34

-0
+12
Заморил се, починал.
 