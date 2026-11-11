Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев е починал, съобщи външното министерство на Русия, цитирано от "Политико".
Причината за смъртта на смъртта му не е уточнена. Министерството заяви, че Дарчиев е "починал внезапно на 66-годишна възраст.
Дарчиев е известен с публичните си критики срещу Запада. Руският президент Владимир Путин го назначи през март 2025 г., след като президентът Доналд Тръмп се завърна в Белия дом.
Преди това Дарчиев е работил в руското посолство във Вашингтон, заемал е постовете посланик на Русия в Канада и ръководител на департамента за Северна Америка към Министерство на външните работи на страната си.Следете новините ни в :
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12.11 2026 в 01:46
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11.11 2026 в 21:20
Щом толкова го е критикувал, що не е поискал да го пратят посланик в Северна Корея или Нигерия? Можеше да е жив още.
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11.11 2026 в 20:34
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11.11 2026 в 20:28
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Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев почина внезапно
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