Руски удар по Тернопол, десетки убити и ранени

Броят на загиналите при руски ракетен удар в Тернопол достигна 20, сред тях са и две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от Укринформ.

Аварийно-спасителни операции продължават.

Около седем часа тази сутрин руснаците са атакували Тернопол и региона с дронове и ракети. Ударени са две високи жилищни сгради, възникнали са пожари и разрушения. 66 души са ранени.

Повредени са промишлени обекти и критична инфраструктура.

Нивото на хлор във въздуха е шест пъти над нормата. Жителите са призовани да затворят прозорците и да не напускат домовете си.