Руски удар по Тернопол, десетки убити и ранени

Броят на загиналите при руски ракетен удар в Тернопол достигна 20, сред тях са и две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от Укринформ.
Аварийно-спасителни операции продължават.
Около седем часа тази сутрин руснаците са атакували Тернопол и региона с дронове и ракети. Ударени са две високи жилищни сгради, възникнали са пожари и разрушения. 66 души са ранени.
Повредени са промишлени обекти и критична инфраструктура.
Нивото на хлор във въздуха е шест пъти над нормата. Жителите са призовани да затворят прозорците и да не напускат домовете си.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
2
19.11 2025 в 14:36
2973
1
19.11 2025 в 14:22
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Русия всячески иска войната да продължи
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Русия всячески иска войната да продължи