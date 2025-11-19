Руски удар по Тернопол, десетки убити и ранени

Нивото на хлор във въздуха е шест пъти над нормата

OFFNews 19 ноември 2025 в 14:18 1645 2
Удар по Тернопол

Снимка Укринформ
Руски удар по Тернопол

Броят на загиналите при руски ракетен удар в Тернопол достигна 20, сред тях са и две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от Укринформ. 

Аварийно-спасителни операции продължават.

Около седем часа тази сутрин руснаците са атакували Тернопол и региона с дронове и ракети. Ударени са две високи жилищни сгради, възникнали са пожари и разрушения. 66 души са ранени. 

Повредени са промишлени обекти и критична инфраструктура. 

Нивото на хлор във въздуха е шест пъти над нормата. Жителите са призовани да затворят прозорците и да не напускат домовете си. 

