Руски дронове отново навлязоха във въздушното пространство на Молдова

Дронът, който падна върху покрива на къща в Молдова преди дни.
Молдовските власти заявиха, че руски дронове са навлезли отново във въздушното пространство на Молдова днес. Това е трети подобен случай за девет дни, предаде Ройтерс.

Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона, които са навлезли в молдовското въздушно пространство.

По-късно те са преминали от Молдова в Украйна.

"По време на инцидента, който създаде сериозна заплаха за сигурността на въздухоплаването, въздушното пространство на Молдова остана затворено за час и десет минути, от 22:43 до 23:53", съобщи молдовското министерство.

Молдовската президентка Мая Санду, която иска страната ѝ да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г., критикува войната на Русия срещу Украйна и обвинява Москва, че иска да дестабилизира Молдова.

