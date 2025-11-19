Руска атака по Харков, десетки са ранени

Масирана атака по Харков тази нощ, ранени са 32 души, сред тях и деца. В града са избухнали пожари, съобщи в Telegram ръководителят на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов, цитиран от Укринформ.

„Според предварителна информация, врагът е изпратил 19 безпилотни летателни апарата „Геран-2“ в Слобидския, Основянския и Немишлянския район на града“, написа той.

Пострадалите деца на 9 и 13 години, както и 18-годишно момиче. Шестима от ранените са хоспитализирани. Всички получават квалифицирана медицинска помощ.

„48 души, включително три деца, са евакуирани от задимения вход на многоетажна сграда“, добави Синегубов. Според него са повредени най-малко 10 цивилни автомобила, както и близка жилищна сграда. Гаражи и покривът на офис сграда са се запалили. Супермаркет е претърпял значителни щети.

„Всички съответни служби работят на мястото. Отстраняването на последствията продължава“, информира ръководителят на ОВА.