Русия удари Харковска област с нов тип управляема авиационна бомба

Един мъж е убит, а 14 души са ранени при руски обстрел в Харковска област през последните 24 часа, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов във Facebook, цитиран от Укринформ.

Според него, врагът е нанесъл удари по региона с 10 ракети КАБ, три дрона FPV и един безпилотен летателен апарат, чийто тип се установява.

В резултат на обстрела са повредени прозорци на общежитие в Харков, частни къщи са разрушени в районите Купянск и Лозова, а автомобил е повреден в район Богодухов.

Началникът на областната военна администрация добави, че през последното денонощие са регистрирани 223 бойни сблъсъка.

Руските войски са ударили Лозова в Харковска област с нов тип управляема авиационна бомба, която е прелетяла 130 километра.