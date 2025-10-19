Русия удари Харковска област с нов тип управляема авиационна бомба

Един мъж е убит, 14 са ранени тази нощ

OFFNews 19 октомври 2025 в 09:45 803 0

Снимка Укринформ

Един мъж е убит, а 14 души са ранени при руски обстрел в Харковска област през последните 24 часа, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов във Facebook, цитиран от Укринформ.

Според него, врагът е нанесъл удари по региона с 10 ракети КАБ, три дрона FPV и един безпилотен летателен апарат, чийто тип се установява.

В резултат на обстрела са повредени прозорци на общежитие в Харков, частни къщи са разрушени в районите Купянск и Лозова, а автомобил е повреден в район Богодухов.

Началникът на областната военна администрация добави, че през последното денонощие са регистрирани 223 бойни сблъсъка.

Руските войски са ударили Лозова в Харковска област с нов тип управляема авиационна бомба, която е прелетяла 130 километра.

