Русия с масирани удари по Украйна, Киев потвърди за атака по голяма нефтопреработвателна рафинерия

Русия заяви, че през изминалата седмица е нанесла един мащабен и шест групови удара с високопрецизни оръжия и безпилотни летателни апарати по военни цели в Украйна, докато Украйна потвърди удари с дронове по една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в южна Русия.
От 20 до 26 септември руските въоръжени сили са използвали високопрецизни оръжия и безпилотни атакуващи дронове, за да нанесат един масивен и шест комбинирани удара, поразявайки цели, включително предприятия от военно-промишления сектор на Украйна, транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, поддържащи украинските войски, складове за боеприпаси, военна летищна инфраструктура, обекти за производство, съхранение и изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, както и райони за временно разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници, съобщи руското министерство на отбраната в седмичния си доклад.
Руските военнослужещи са контролирали четири населени места и над 2000 сгради през седмицата, съобщи министерството.
Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че подразделения на безпилотните системи са нанесли удари по съоръженията на нефтопреработвателния завод "Афипски" в Краснодарския край на Русия в петък вечерта, като отбелязаха, че заводът е един от най-големите в южна Русия.
Генералният щаб заяви още, че "размерът и подробностите на щетите се изясняват".
Според украинските медии в петък главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Олександър Сърски е заявил на среща с журналисти, че ситуацията остава напрегната в районите Покровск, Добропилия, Лиман и Новопавловка, а в други райони се водят бойни действия с ниска интензивност.
Сърски заяви, че общата ситуация е под контрол.
