Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск да се предадат, градовете са обкръжени

Русия заяви днес, че украинските войски в градовете Покровск и Купянск на фронтовата линия са обкръжени и трябва да се предадат, тъй като в противен случай нямат шанс за оцеляване, предаде Ройтерс.

Русия се опитва да превземе Покровск, наричан „вратата към Донецк“, от 2024 г. като част от опита си да завземе целия регион Донбас, от който украинските сили все още контролират около 10%, или 5000 квадратни километра (1930 квадратни мили), припомня агенцията.

Русия приложи тактика на обкръжаване, за да почти обгради украинските сили както в Покровск, така и в Купянск, докато малки, високомобилни единици и дронове нарушиха логистиката и посяха хаос зад украинските линии, пише "Ройтерс".

Тактиката на Русия и в двете места създаде това, което руските военни блогъри наричат „сива зона на двусмислие“, в която никоя от страните няма пълен контрол, но е изключително трудна за защита от страна на Украйна.

Картите на бойното поле показват, че руските сили са на няколко километра от пълното обкръжаване на Покровск, известен в Русия като Красноармейск, контролират значителна част от Купянск и напредват по главния път към града.

Украйна: Ситуацията е критична

Въоръжените сили на Украйна обявиха ситуацията в Покровск и Мирноград, който също е в Донецка област, за критична. Агенция "Униан" цитира военни, според които украинците са загубили 80% от Покровск и дори повече от Мирноград и са обкръжени.

Официално Украйна твърди, че градът е задържан и руската армия се оттегля, но в действителност, според украински военни, ситуацията е съвсем различна, съобщава германският в. "Билд", като цитира украински войници.