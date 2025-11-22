Русия превзе 2 села в Харковска област, напредна към 3 населени места

Руските войски са окупирали две села в украинската Харковска област и напредък в други региони, съобщиха анализатори от украинския проект за аналитичен мониторинг DeepState, цитирани от агенция "Униан".

По техни данни руската армия е поела контрол над населените места Одрадне и Бологивка в Харковска област. Освен това руснаците са напреднали близо до четири села в три области.

Според анализатори руската армия е напреднала близо до Дворичанске в Харковска област, Красни Лиман в Донецка област и Зелени Хай и Високие в Запорожка област.

"Униан" съобщава още, че руснаците са направили няколко „прохода“ в Запорожка област. Анализатори на DeepState информираха предния ден, че вражески танкове и бронетранспортьори са се опитали да пробият към Новоданиливка. Бронетранспортьорът дори е успял да стигне до населеното място и да десантира войски, но при завръщането си украински пилоти на дронове са го настигнали северно от Роботине. Също така, според техните данни, е имало опит на два бронетранспортьора и танк да пробият към Мала Токмачка от Новопокровка, но и те са били посрещнати с огън от украински бойци.

Украински войник с позивна „Алекс“ заяви пред "Униан", че армията се сблъсква с ново неприятно явление на фронта. Според него все по-често бойците са непрекъснато на фронтовата линия в продължение на 200-300 дни, а най-лошото е, че този период не винаги завършва с връщане в тила.