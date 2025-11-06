Службата за външно разузнаване на Руската федерация поде информационна война с всяване на паника за "мащабен акт на саботаж на Запорожката АЕЦ - с жертви сред украинците и жителите на страните от Европейския съюз".

Руското посолство в София също е получило нареждане да преведе на български и да разпространи из социалните мрежи активното мероприятие на СВР.

Активно мероприятие - като по учебник

Публикуваме в оригинал пълния текст на руското посолство в София, тъй като това е добър пример как изглежда класическо активно мероприятие, в което се смесват спекулации, дезинформация, лъжи и похвати за всяване на паника:

"Пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Руската Федерация съобщава, че според постъпващите в СВР данни, европейски представители на НАТО призовават киевския режим спешно да намери начини за промяна на негативния за западняците ход на украинския конфликт и общественото възприятие за него на Запад. За най-ефективен начин за постигане на тази цел се предлага мащабен акт на саботаж с жертви сред украинците и жителите на страните от Европейския съюз, подобен на трагедията с полет MH17 на малайзийските авиолинии през 2014 г. В тази връзка се разглежда вариантът за организиране на саботаж на Запорожката АЕЦ с разтопяване на активните зони на нейните ядрени реактори. Влиятелната британска неправителствена организация Chatham House вече е изчислила последиците от подобна авария. Данните от специално проведено компютърно моделиране показват, че предвид розата на ветровете и движението на въздушните маси в зоната на разпространение на радиоактивни частици ще попаднат жителите на контролираните от Киев райони и гражданите на страните от ЕС в близост до западната граница на Украйна. Най-трудният аспект от прилагането на подобен план в „мозъчния тръст“ се смяташе за това как точно да се възложи отговорността за катастрофата върху Русия. В тази връзка в Chatham House възнамеряват да подготвят аргументите си предварително за „всеки сценарий“. Предвижда се да се осигури медийно отразяване на ситуацията по такъв начин, че западната общественост „недвусмислено да застане на страната на Киев“ при определянето кой е виновен за инцидента. Налага се да констатираме отново, че дори по въпросите на ядрената безопасност, толкова важни за широката общественост, тоталитарно-либералните елити действат по отдавна установени антихуманни модели. „Колективният Запад“ отново е готов да лъже и дори да убива украинци и граждани на западни страни, за да припише престъпленията на киевския режим на Русия и да оправдае русофобската си политика и усилията за разпалване на война."

Отговорът на Украйна: Това може да е подготовка за реална руска провокация

От Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна заявиха, че подобни обвинения не отговарят на действителността и могат да сигнализират за подготовка на провокация от самата Русия, като целта им е да уплашат населението на Украйна и европейските страни.