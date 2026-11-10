Русия обяви, че е ударила два товарни кораба и танкер в Черно море

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба и танкер на североизток и изток от украинския пристанищен град на Черно море Одеса, предадоха Ройтерс и БТА.

Ведомството уточни, че двата товарни кораба и танкерът са пренасяли въоръжение и гориво-смазочни материали за украинската армия.

Министерството допълни, че руските сили са нанесли удари по обекти на украинската енергийна инфраструктура, които осигуряват работата на предприятията от военната промишленост на Украйна, както и по плавателни съдове с военни товари.

Украинските въоръжени сили са атакували 123-ти авиоремонтен завод, който обслужва руски военни самолети. Очевидци вече са споделили кадри на пламъците на мястото на инцидента, съобщава "Униан", като цитира канали в социалните мрежи. Все още няма потвърждение от властите в Русия и Украйна за тази новина.

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