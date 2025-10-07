Русия и Индия започнаха съвместни военни учения в Раджастан

Руският и индийският флаг

Русия и Индия започнаха съвместни военни учения в северозападния индийски щат Раджастан с цел подобряване на операциите за борба с тероризма, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от БТА.

Ученията „Индра 2025“ между Русия и Индия се провеждат на полигона Махаджан в Раджастан и ще продължат до 15 октомври, посочва министерството.

„Основната цел на ученията е да се усъвършенства сътрудничеството между военните части на двете страни в борбата срещу тероризма, включително усъвършенстването на тактиката на операциите за борба с тероризма", се казва в изявлението.

„Особено внимание ще бъде обърнато на повишаването на оперативната съвместимост на подразделенията и обмена на най-добри практики в контекста на съвременната война", обяснява още министерството.

