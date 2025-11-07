Русия е готова да отговори на молбите на Венецуела за спешна военна помощ, съобщи говорителката на външното министерство Мария Захарова.

Москва потвърди, че ще разгледа искането на Каракас за военна подкрепа, включително ремонт на руски изтребители, модернизация на радарни системи и доставка на ракетни системи, след като президентът на Венецуела Николас Мадуро се оплака на Кремъл от "ескалираща и непосредствена заплаха" от администрацията на Тръмп.

Тези събития бележат задълбочаване на военните и дипломатическите връзки между Русия и Венецуела - на фона на засилената военна активност на САЩ в Карибския басейн, където Вашингтон разположи военни кораби и изтребители и нанесе удари по малки плавателни съдове, за които се предполага, че са свързани с наркокартели.

Според информация на швейцарската обществена телевизия SRF, борбата на САЩ с наркокартелите в Латинска Америка е достигнала ново ниво на ескалация. Разгръщането на най-голямата в света самолетоносачна група край бреговете на Южна Америка се превърна в най-мащабната проява на американска военна сила в региона през последните десетилетия — стъпка, която очевидно излиза далеч извън рамките на борбата с наркотрафика.

„Всички онези, които повярваха на Тръмп, когато обещаваше да не въвлича американски войници в чуждестранни конфликти, сега в изумление протриват очи“, отбелязва и Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Формалното основание за изпращането на войски към бреговете на Южна Америка остава борбата с контрабандата на наркотици от Венецуела и Колумбия, но според изданието военният потенциал, задействан за тази цел, изглежда несъразмерен.