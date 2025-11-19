Румъния вдигна изтребители след нахлуване на дронове на територията ѝ

Румъния - членка на НАТО, граничеща с Украйна, изпрати изтребители след ново нахлуване на дронове на нейна територия, съобщи министерството на отбраната, цитирано от АФП.

„Дроновете се появяваха периодично на радара в продължение на около 12 минути“ след руски въздушни удари в близост до границата на Румъния с Украйна, се посочва в прессъобщение на министерството.

„Не са съобщени случаи на сблъсък на въздухоплавателни средства със земята“, се казва още в него.

Жителите на селата Плауру и Чаталкьой в североизточния румънски окръг Тулча преди дни бяха евакуирани заради опасност от експлозия в зоната, след като кораб, натоварен с няколко хиляди тона втечнен пропан-бутан (LPG) се запали близо до украинското пристанище Измаил на река Дунав, след като беше ударен от руски дронове през изминалата нощ, съобщи по-рано телевизия Диджи 24.

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.