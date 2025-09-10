Румъния вдигна изтребители и обяви, че е готова за решителен отговор срещу Русия

Румъния вдигна тази нощ два изтребителя, след като са били засечени дронове в Югозападна Украйна близо до румънско-украинската граница, съобщиха румънски медии.

В нощта срещу 9 на 10 септември румънските радарни системи засякоха група дронове в района на украинския град Вилково на границата с Румъния, се посочва в прессъобщение румънското министерство на отбраната, цитирано от Диджи24.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели в 00:59 часа от 86-а авиобаза във Фетещ за разузнавателна мисия.

В северната част на окръг Тулча в 01:27 са изпратени съобщения чрез румънската система за предупреждение "Ро-Алърт" (Ro-Alert).

Не са установени навлизания на дронове в румънското въздушно пространство. В 02:35 въздушната тревога е прекратена и самолетите са се завърнали в базата.

Междувременно министърът на националната отбрана на Румъния Йонуц Мощяну заяви, че Румъния е солидарна с Полша и заедно със съюзниците си от НАТО ще отговори решително на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

„Снощи руски дронове нарушиха полското въздушно пространство. Много сериозен инцидент, неприемливо нарушение на въздушното пространство на съюзническа държава от НАТО и опасна ескалация от страна на Русия. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници. Ние сме солидарни с Полша и заедно с нашите съюзници от НАТО ще отговорим твърдо на всеки опит на Русия да застраши европейската сигурност”, написа в профила си във Фейсбук Мощяну.

Полша мобилизира днес своите и натовските системи за противовъздушна отбрана, за да свали дронове във въздушното си пространство след руски въздушен удар срещу Украйна.