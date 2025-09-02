Румъния изпрати предупреждение за възможно падане на обекти от въздуха

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния изпрати тази нощ предупреждение чрез системата RO-ALERT за северната част на окръг Тулча на фона на войната в Украйна, предаде агенция Аджерпрес.

Населението в тази част на Румъния бе предупредено за възможно падане на обекти от въздуха и бе отправена препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака от около 90 минути.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе посочи пред Аджерпрес, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.

Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, който се намира на 15 км от Румъния.

Районната държавна администрация съобщи във Фейсбук, че благодарение на навременната реакция на заплахата са били предотвратени значителни разрушения, както и човешки жертви.