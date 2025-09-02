Румъния изпрати предупреждение за възможно падане на обекти от въздуха

OFFNews 02 септември 2025 в 09:37 2366 0
Румъния

Снимка GettyImages
Румънското знаме

Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния изпрати тази нощ предупреждение чрез системата RO-ALERT за северната част на окръг Тулча на фона на войната в Украйна, предаде агенция Аджерпрес.

Населението в тази част на Румъния бе предупредено за възможно падане на обекти от въздуха и бе отправена препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака от около 90 минути.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе посочи пред Аджерпрес, че по време на въздушната атака не са били приети обаждания на спешния телефон 112.

Тази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, който се намира на 15 км от Румъния.

Районната държавна администрация съобщи във Фейсбук, че благодарение на навременната реакция на заплахата са били предотвратени значителни разрушения, както и човешки жертви.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Почина Кирил Кадийски. Вижте последното му интервю