Рюте: САЩ, Украйна и Европа са напълно единни

OFFNews 11 ноември 2026 в 21:43 1962 0
Рюте

Снимка Gettyimages
Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изтъкна, че мирните преговори между Украйна и Русия, които бяха проведени под американска егида в Абу Даби, са показали, че САЩ, Украйна и Европа са "напълно съгласувани и единни", предадоха Франс прес и БТА. 

Сега от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество, допълни Рюте. 

"През последните два дни поддържах връзка с екипа на НАТО в Абу Даби. Изводът ми от тези дискусии е, че САЩ, Украйна и Европа са наистина напълно съгласувани и единни“, заяви Рюте пред репортери по време на посещение в Норвегия, цитиран от АФП. 

Виж още за:
Следете новините ни в :
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
Коментари
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !

 
X

Кой се страхува от свободното слово? Разговор на живо с Румен Леонидов