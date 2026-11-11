Рюте: САЩ, Украйна и Европа са напълно единни

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изтъкна, че мирните преговори между Украйна и Русия, които бяха проведени под американска егида в Абу Даби, са показали, че САЩ, Украйна и Европа са "напълно съгласувани и единни", предадоха Франс прес и БТА.

Сега от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество, допълни Рюте.

"През последните два дни поддържах връзка с екипа на НАТО в Абу Даби. Изводът ми от тези дискусии е, че САЩ, Украйна и Европа са наистина напълно съгласувани и единни“, заяви Рюте пред репортери по време на посещение в Норвегия, цитиран от АФП.

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