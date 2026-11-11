Реципрочност: Иран обяви аржентинските военноморски и военновъздушни сили за терористични организации

Техеран обяви военноморските и военновъздушните сили на Аржентина за „терористични организации“, съобщи иранското външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Мярката е ответен ход, след като през април Буенос Айрес определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) като терористична организация.

Аржентина обяви Корпуса на гвардейците на ислямската революция за терористична организация след натиск от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците на Вашингтон да направят същото.

В изявление иранското външно министерство заяви, че Техеран счита аржентинските военновъздушни и военноморски сили за терористични организации „на основата на принципа на реципрочност“.

„Очевидно е, че отговорността за всички последици, произтичащи от този въпрос, ще лежи върху аржентинското правителство“, добави министерството, без да дава допълнителни подробности.

В изявлението не се споменава аржентинската армия.

През април Аржентина обяви, че решението ѝ да обяви КГИР за терористична организация се дължи на подкрепата му за ливанската групировка „Хизбула“, която Буенос Айрес обвинява за най-смъртоносния атентат в историята на страната: нападението през 1994 г. срещу еврейския център АМИА в аржентинската столица, при което загинаха 85 души, а стотици бяха ранени.

КГИР е елитна военна сила, която защитава шиитското духовническо управление в Иран и контролира значителна част от иранската икономика, припомня Ройтерс.

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