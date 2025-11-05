Разследват опит за убийство на българин в Косово - бил е служител на офиса на ЕС там

Български гражданин, служител на офиса на Европейския съюз в Косово, е пострадал тежко при инцидент на 4 ноември в град Джакова, съобщава БТА, позовавайки се на българското Министерство на външните работи (МВнР).

Пострадалият е настанен в болница в Прищина, като към момента състоянието му е стабилно.

Инцидентът се разследва като опит за убийство. Посолството на България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните косовски власти.

Официални подробности за случая не се съобщават, но според косовските медии 49-годишният мъж е бил ранен с остър предмет- получил две прободни рани.

В публикациите се твърди също, че той се ползва с дипломатически имунитет, но тази информация все още не е официално потвърдена.