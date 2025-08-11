Разбило се в къща в Джорджия огнено кълбо е метеорит на 4.56 милиарда години, казват експерти

Учен от Университета на Джордия определи огненото топче, пробило покрива на жилище в Атланта през юни, за метеорит, 20 милиона години по-стар от Земята, предава Гардиън.

Планетарният геолог Скот Харис стига до този извод след като изследва 23 грама от фрагментите. Като ги разглежда под микроскоп, той установява, че те идват от метеорит, формиран преди 4.56 милиарда години. Учените считат, че Земята е на около 4.54 милиарда години.

"Този метеор, навлязъл в атмосферата, има дълга история преди падането си на земята. Космическият камък е принадлежал на група астероиди в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. Смятаме, че можем да свържем тази група астероиди с откъсване от много по-голям астероид преди около 470 милиона години," казва Харис, цитиран от Гардиън.

Огненото кълбо се е виждало от щатите Северна и Южна Каролина. Националната служба по метеорология на САЩ го е отчела като светкавица, но по-късно е установено какво всъщност е.

Харис казва, че той и другите учени в Университета на Джорджия, заедно с колегите им от Аризона, възнамеряват да изпратят откритията си на Комитета по номенклатура на Метеорологичното дружество. Предложеното от тях име е "Метеоритът от Макдоноу" (мястото, където се е разбил).

Това е 27-ят метеорит, открит на територията на щата Джорджия. Освен това е в групата на други 5 метеорита, чиито падания са били забелязани.

Анализирането на подобни обекти е от особена важност, тъй като в бъдеще има опасност от по-големи космически скални отломки, подчерта Харис.