Путин: ''Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война''

Винаги е по-добре да има диалог, отколкото война, заяви днес на брифинг в Кремъл руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Новите американски санкции са начин да се окаже натиск върху Русия", заяви руският държавен глава по повод първите директни санкции, наложени от Вашингтон на Русия.

"Има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат", отбеляза в същото време Путин.