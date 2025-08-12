Путин се обяснява на Северна Корея какво ще си говори с Тръмп в Аляска

Пресслужбата на Кремъл съобщи за телефонен разговор между Владимир Путин и севернокорейския диктатор Ким Чен Ун.

Путин е разкрил на Ким Чен Ун "информация в контекста на предстоящите преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп".

Срещата между Тръмп и Путин е планирана за 15 август в Аляска. Тръмп заяви, че разчита да обсъди с руския президент начините за прекратяване на войната в Украйна.

В разговора с Ким Чен Ун, както отбеляза пресслужбата на Кремъл, Путин е засегнал темата за войната в Украйна в контекста на участието в нея на севернокорейски войски.

„Владимир Путин високо оцени оказаната от Корейската народно-демократична република подкрепа по време на освобождаването на територията на Курска област от нахлулите формирования на киевския режим, проявените от войниците на КНДР мъжество, героизъм и самоотверженост“, заявиха от Кремъл.

Ким Чен Ун не е първият от чуждестранните лидери, с когото Путин обсъжда предстоящата среща на върха с Тръмп. От събота насам тази тема се споменава в съобщенията на Кремъл за разговорите на Путин с лидерите на Китай, Индия, Беларус, Бразилия, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.