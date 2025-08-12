Путин се обяснява на Северна Корея какво ще си говори с Тръмп в Аляска

Пресслужбата на Кремъл съобщи за телефонен разговор между Владимир Путин и севернокорейския диктатор Ким Чен Ун.
Путин е разкрил на Ким Чен Ун "информация в контекста на предстоящите преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп".
Срещата между Тръмп и Путин е планирана за 15 август в Аляска. Тръмп заяви, че разчита да обсъди с руския президент начините за прекратяване на войната в Украйна.
В разговора с Ким Чен Ун, както отбеляза пресслужбата на Кремъл, Путин е засегнал темата за войната в Украйна в контекста на участието в нея на севернокорейски войски.
„Владимир Путин високо оцени оказаната от Корейската народно-демократична република подкрепа по време на освобождаването на територията на Курска област от нахлулите формирования на киевския режим, проявените от войниците на КНДР мъжество, героизъм и самоотверженост“, заявиха от Кремъл.
Ким Чен Ун не е първият от чуждестранните лидери, с когото Путин обсъжда предстоящата среща на върха с Тръмп. От събота насам тази тема се споменава в съобщенията на Кремъл за разговорите на Путин с лидерите на Китай, Индия, Беларус, Бразилия, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)
Мнозинството германци са недоволни след 100 дни управление на Мерц