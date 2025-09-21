Путин откри алтернативата на 'Евровизия' като конгрес на КПСС. Лавров обяви: Без извращения

Руският президент Владимир Путин даде началото на песенния конкурс "Интервизия", алтернатива на "Евровизия", като заяви, че събитието насърчава културната идентичност, предаде ДПА.

"Уважението към традиционните ценности и разнообразието на културите е основната идея на конкурса и вдъхновява участниците да постигат артистични висоти", каза руският лидер.

Музикалният конкурс, в който участват 23 държави, се провежда пред около 11 000 зрители в концертната зала "Лайв арена", казват организаторите.

Малко преди на сцената да излезе австралийската певица Василики Карагиоргос, известна като Васи, която трябваше да представлява САЩ, водещите обявиха, че тя няма да участва. Организаторите приписаха отсъствието на певицата, която има американско и австралийско гражданство, на предполагаем "безпрецедентен политически натиск от страна на австралийското правителство". Васи трябваше да замества предварително обявения американски участник в състезанието – музикантa Брандън Хауърд, който обяви, че се оттегля от конкурса поради "непредвидени семейни причини".

Руската държавна телевизия Първи канал излъчи на живо продължилото три часа и половина шоу.

Победителят ще бъде избран от международно жури, съставено от представители на участващите страни. Сред тях са бивши съветски републики като Беларус, Казахстан и Узбекистан, както и съюзници на Русия от формата БРИКС, включително Китай, Индия, Бразилия и Република Южна Африка. Регламентът на "Интервизия", за разлика от този на "Евровизия", не допуска публиката да гласува.

Русия е изключена от участие в конкурса "Евровизия" от 2022 г., когато започна пълномащабната си инвазия в Украйна. "Интервизия" се разглежда като консервативен контрапроект на "Евровизия".