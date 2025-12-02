Путин: Не искаме война с Европа, но сме готови, ако Европа я поиска

OFFNews 02 декември 2025 в 18:17 4242 17
Владимир Путин, 26 ноември, 2025 г.

Снимка Getty Images
Владимир Путин, 26 ноември, 2025 г.

Руският президент Владимир Путин заяви, че не иска война с Европа, но че Русия е готова, ако европейците я искат и я започнат, предаде Франс прес.

"Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза Путин пред репортери. Изявлението му беше направено преди предстоящата му среща в Москва с американския пратеник Стив Уиткоф, предаде БТА.

Путин обвини европейските държави, че се опитват да подкопаят усилията на Съединените щати да постигнат прекратяване на войната в Украйна. "Те нямат план за мир, те са на страната на войната," добави Путин.

Руският президент заяви, че Москва ще предприеме мерки срещу танкерите на държави, които оказват помощ на Украйна, съобщи Ройтерс.

По думите му последните атаки срещу търговски танкери в близост до Турция представляват "пиратство", а Русия ще засили атаките по украински обекти и кораби.

"Най-радикалното решение е да отцепим достъпа на Украйна до море. Тогава пиратството ще бъде невъзможно по принцип", каза руският президент.

Вчера танкер под руски флаг, превозващ слънчогледово масло, съобщи, че е бил атакуван от дрон в близост до турското крайбрежие. Турските морски власти и агенцията за корабоплаване "Трайбека" съобщиха, че екипажът от 13 души е останал невредим. Украйна отрече да има участие в атаката.

    2000

    17

    The Something

    03.12 2025 в 12:00

    -3
    +8
    Джуджето живее в някакъв негов свят и там морето му е до колени, но в действителност... ДАЛИ?

    3537

    16

    Деспин Митрев

    03.12 2025 в 10:37

    -3
    +8
    Да бърза, щото мандата на таваришч Тръмп не е безкраен, като в Русия. Да няма после - што случилась, шакалад стапилась :)

    3153

    15

    user4eto

    03.12 2025 в 07:54

    -3
    +12
    Мдаа войната с Европа ще бъде много по различна. Наистина ще свърши за няколко дни. И на Хуило бункера ще му се стори тесен!

    18283

    14

    Bai Tanas

    02.12 2025 в 23:19

    -3
    +13
    Плешивото джудже вместо да замята перчема да види как руските селяни воюват на фронта - свършиха танковете и БТРите .. сега са със цивилни коли и мотоциклети ..
    фалирал е и се репчи
    нещастник

    2193

    13

    jorj

    02.12 2025 в 22:27

    -0
    +18
    Всяка една демокрация изникнала в бившите съветски републики е кол в халката на путьо, стремящ се да запази феодалното управление на московята!!!!

    4052

    12

    Propaganda

    02.12 2025 в 22:10

    -0
    +15
    След военното унижение в Украйна, вярвам че само Полша ще ги сбие блатните руски подчовеци. 4 години клецат в пограничните райони, а Киев им беше до 3 дни.

    Какво НАТО бълнува кремълският лилипут?


    В този ред на мисли приемам напълно сериозно версията, че путинското джудже ще заведе у Ада всеки роб възможен рашки микроб.

    Война с Европа в близките 5 год. Затова пичове, започнете курсове по Спешна, заделете консерва или две на сигурно място, научете се да палите огън.

    2970

    11

    Джендо Джедев

    02.12 2025 в 22:01

    -0
    +24
    Не искАл, ама имАл желание... ;)

    3060

    10

    helper68

    02.12 2025 в 21:21

    -3
    +25
    И както винаги ''другаря'' е показал ''уважение'' към търгшите на перчема и към самият перчем разбира се..

    Путин накара американската делегация да чака, докато произнася реч за инвестициите в Русия
    Руският президент Владимир Путин накара американската делегация в Москва да чака, докато произнася ключова реч на инвестиционен форум на няколко мили от Кремъл.
    Оставянето на делегациите да чакат и насрочването на други събития са тактики, които руският лидер е използвал преди, за да се опита да спечели преговорите. - CNN

    3920

    9

    Constanza

    02.12 2025 в 20:27

    -0
    +21
    Ама готов ли е наистина? Цъфти му икономиката? Младежта не бяга презглава? Жените се скъсват да раждат? Работната ръка стига и хартисва? Канализация навсякъде? Жилищен фонд в отлично състояние? Страната произвежда изделия, не само да продава суровини? Цените стабилни? Пътища като слънце? Мафията смазана?

    3450

    8

    pr07ecH70r

    02.12 2025 в 19:34

    -3
    +29
    Голям боклук и тумор на човечеството! Жалко, че поради болните му амбиции и фактът, че не му остава друго освен да продължава, още много хора ще умрат заради него. Дано има ад и тоя за 100 безкрайности там да се мъчи!
     
