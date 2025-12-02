Путин: Не искаме война с Европа, но сме готови, ако Европа я поиска

Руският президент Владимир Путин заяви, че не иска война с Европа, но че Русия е готова, ако европейците я искат и я започнат, предаде Франс прес.

"Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза Путин пред репортери. Изявлението му беше направено преди предстоящата му среща в Москва с американския пратеник Стив Уиткоф, предаде БТА.

Путин обвини европейските държави, че се опитват да подкопаят усилията на Съединените щати да постигнат прекратяване на войната в Украйна. "Те нямат план за мир, те са на страната на войната," добави Путин.

Руският президент заяви, че Москва ще предприеме мерки срещу танкерите на държави, които оказват помощ на Украйна, съобщи Ройтерс.

По думите му последните атаки срещу търговски танкери в близост до Турция представляват "пиратство", а Русия ще засили атаките по украински обекти и кораби.

"Най-радикалното решение е да отцепим достъпа на Украйна до море. Тогава пиратството ще бъде невъзможно по принцип", каза руският президент.

Вчера танкер под руски флаг, превозващ слънчогледово масло, съобщи, че е бил атакуван от дрон в близост до турското крайбрежие. Турските морски власти и агенцията за корабоплаване "Трайбека" съобщиха, че екипажът от 13 души е останал невредим. Украйна отрече да има участие в атаката.