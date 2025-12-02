Путин: Не искаме война с Европа, но сме готови, ако Европа я поиска

Руският президент Владимир Путин заяви, че не иска война с Европа, но че Русия е готова, ако европейците я искат и я започнат, предаде Франс прес.
"Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза Путин пред репортери. Изявлението му беше направено преди предстоящата му среща в Москва с американския пратеник Стив Уиткоф, предаде БТА.
Путин обвини европейските държави, че се опитват да подкопаят усилията на Съединените щати да постигнат прекратяване на войната в Украйна. "Те нямат план за мир, те са на страната на войната," добави Путин.
Руският президент заяви, че Москва ще предприеме мерки срещу танкерите на държави, които оказват помощ на Украйна, съобщи Ройтерс.
По думите му последните атаки срещу търговски танкери в близост до Турция представляват "пиратство", а Русия ще засили атаките по украински обекти и кораби.
"Най-радикалното решение е да отцепим достъпа на Украйна до море. Тогава пиратството ще бъде невъзможно по принцип", каза руският президент.
Вчера танкер под руски флаг, превозващ слънчогледово масло, съобщи, че е бил атакуван от дрон в близост до турското крайбрежие. Турските морски власти и агенцията за корабоплаване "Трайбека" съобщиха, че екипажът от 13 души е останал невредим. Украйна отрече да има участие в атаката.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2000
17
03.12 2025 в 12:00
3537
16
03.12 2025 в 10:37
3153
15
03.12 2025 в 07:54
18283
14
02.12 2025 в 23:19
фалирал е и се репчи
нещастник
2193
13
02.12 2025 в 22:27
4052
12
02.12 2025 в 22:10
Какво НАТО бълнува кремълският лилипут?
В този ред на мисли приемам напълно сериозно версията, че путинското джудже ще заведе у Ада всеки роб възможен рашки микроб.
Война с Европа в близките 5 год. Затова пичове, започнете курсове по Спешна, заделете консерва или две на сигурно място, научете се да палите огън.
2970
11
02.12 2025 в 22:01
3060
10
02.12 2025 в 21:21
Путин накара американската делегация да чака, докато произнася реч за инвестициите в Русия
Руският президент Владимир Путин накара американската делегация в Москва да чака, докато произнася ключова реч на инвестиционен форум на няколко мили от Кремъл.
Оставянето на делегациите да чакат и насрочването на други събития са тактики, които руският лидер е използвал преди, за да се опита да спечели преговорите. - CNN
3920
9
02.12 2025 в 20:27
3450
8
02.12 2025 в 19:34
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)