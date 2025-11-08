Путин направи рокади в Съвета за сигурност и министерството на отбраната на Русия

Руският президент Владимир Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и министерството на отбраната.

Генерал-полковник Андрей Булга, който досега бе един от зам.-министрите на отбраната, вече е зам.-секретар на Съвета за сигурност, предадоха световните агенции.

На негово място заместник-министър на отбраната става генерал-полковник Александър Санчик. Досега той бе командващ Южния военен окръг, пише Ройтерс.

Путин е председател на Съвета за сигурност, негов заместник е Дмитрий Медведев. Секретар е Сергей Шойгу, който бе заменен на поста министър на отбраната от Андрей Белоусов.

Булга, който е генерал-лейтенант в руската армия, зае поста заместник-министър на отбраната по въпросите на логистиката през март 2024 г. Той встъпи в длъжност месец преди началото серия от дела за корупция, предизвикали голям обществен отзвук. Над десет длъжностни лица бяха задържани по обвинения, включващи злоупотреба с власт и вземане на подкуп.

На фона на тези скандали през май 2024 г. Шойгу, който дълги години оглавяваше министерството на отбраната, бе назначен за секретар на Съвета за сигурност. По това време към Шойгу бяха отправяни и остри критики заради начина, по който се представяха руските сили при сраженията в Украйна, отбелязва агенцията.