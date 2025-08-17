Протести наводниха Израел, хората искат да спре войната в Газа

Хиляди израелци участват днес в мащабни протести и стачки с искания за освобождаване на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас", почти две години след отвличането им, и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.

Демонстранти блокираха тази сутрин пътища навсякъде в Израел, включително една от главните магистрали в столицата Тел Авив, развявайки синьо-бели израелски знамена, както и жълти, символизиращи солидарност със заложниците.

Протестиращите призоваха израелското правителство да прекрати незабавно войната в ивицата Газа, да сключи споразумение за освобождаване на заложниците и да отмени неотдавнашното си решение за разширяване на военните операции в град Газа.

Форумът на семействата на отвлечените и изчезналите, представляващ роднините на заложниците, призова за национална стачка днес, която да съвпадне с неделния ден, който е началото на работната седмица в Израел.

По-късно израелската полиция съобщи, че днес е арестувала 32-ма демонстранти на протестите с искания за освобождаване на заложниците, задържани от палестинското ислямистко движение "Хамас", почти две години след отвличането им, и за прекратяване на войната в ивицата Газа, съобщи агенция Франс прес.

Демонстранти блокираха тази сутрин пътища навсякъде в Израел.

Протестите идват в момент, когато Израел заяви, че се готви да поеме контрола над град Газа и съседните бежански лагери с цел да победи "Хамас" и да освободи отвлечените на 7 октомври 2023 г. заложници.

Този ход на израелското правителство обаче предизвика ужас сред семействата на заложниците, които се страхуват, че операцията би могла да доведе до смъртта на техните близки.

Форумът на семействата на отвлечените и изчезналите, представляващ роднините на заложниците, призова за общонационална стачка в знак на солидарност. В съобщение до медиите форумът заяви, че "стотици хиляди израелски граждани ще парализират страната днес с ясно искане: върнете заложниците, сложете край на войната", съобщи БТА.