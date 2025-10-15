Прочута гръцка гимназия в Истанбул може да бъде принудена да напусне сградата си

Великата народна школа - най-старото гръцко училище в Истанбул и една от най-старите образователни институции в Турция - е изправена пред опасността от принудителна евакуация, съобщи „Хюриет дейли нюз“, цитирана от БТА.

Причината за това е, че не отговаря на противоземетръсните изисквания.

Турското министерство на образованието официално е информирало училището, че трябва да напусне сградата до 90 дни заради опасения за конструктивната ѝ устойчивост.

Дейностите по укрепване на историческата сграда на училището се оценяват на повече от 10 милиона евро.

По думи на директора на училището Димитрис Зотос, училището няма необходимите средства, за да финансира проекта за противоземетръсна устойчивост.

„Всички училища в Турция са длъжни на направят тестове за сеизмична устойчивост. Ние информирахме министъра на образованието Юсуф Текин за финансовите си ограничения по време на посещението му през 2023 г. Въпреки че министерството и окръжната управа в Истанбул подкрепиха процедурата за извършване на тестовете, решението за евакуация дойде неочаквано в средата на септември“, каза Зотос.

В момента институцията търси нова сграда, за да гарантира, че образователният процес ще продължи без прекъсване.

Това обаче не е единственият проблем. Наскоро стана ясно, че през тази учебна година гимназията не е записала нови ученици заради свиването на гръцката общност в града.

За последните 140 броят на учениците е спаднал от 730 на 30.

Гръцката Велика народна школа в Истанбул е основана през 1454 г., само година след османското завоевание на византийската столица, по силата на споразумение между султан Мехмед II и патриарх Генадий Схоларий. Училището бързо се превръща в център за подготовка на висши служители, преводачи и клирици през османския период.

Внушителната сграда близо до Патриаршията в истанбулския квартал Фенер, където днес се помещава гимназията, е открита през 1882 г. Тя е една от забележителностите на града и понякога е наричана „петата най-голяма крепост в Европа“ заради характерната си архитектура.

В училището са учили и мнозина български възрожденци като екзарх Антим I, екзарх Йосиф I, Иларион Макариополски, Георги Раковски, Алеко Богориди, Гаврил Кръстевич и др.