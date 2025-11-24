Примамка за младите: В Гърция увеличават заплатите на военните

В Гърция увеличават заплатите на военните, за да привлекат повече млади хора да служат в армията.
Модернизацията на гръцката армия изисква обучени специалисти на отговорни места, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от БНР. Създава се Гръцки център за научни изследвания и иновации, както и звено за киберсигурност, което засяга както отбраната, така и публичния сектор.
От началото на следващата година заплатите на военните служители се увеличават от 10 до 20% в зависимост от сектора. Осигуряват се безплатни жилища за семействата на военните, добро образование за децата им, както и добро здравеопазване. Военната служба в Гърция остава задължителна. Предвижда се доброволна служба за жени в рамките на една година.
Създава се корпус от 150 хиляди резервисти, като доброволците ще са на възраст до 60 г.
Поради сериозната демографска криза не достигат донаборници в армията.
Младите хора не желаят да изучават военно дело поради ниските заплати. Военните академии вече не привличат младите хора. С увеличаване на заплатите и подобряване на условията министерството на отбраната очаква да привлече повече млади специалисти.
